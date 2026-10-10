Домакинска загуба за Истанбулспор с Илиан Илиев

Истанбулспор отстъпи с 0:1 у дома пред състава на Ерокспор в среща от деветия кръг на турската Първа лига. Българският национал Илиан Илиев започна срещата като титуляр за домакините, но бе заменен в 59-ата минута от Юсуф Али Йозер.

Двубоят се разви при оспорвано темпо, но гостите успяха да се възползват по най-добрия начин от своята възможност в 20-ата минута, когато Гюелор Канга преодоля противниковата защита след подаване на Микаил Окяр за 0:1.

След това поражение Истанбулспор остава в опасната зона, заемайки 18-о място в класирането с актив от едва 5 точки. Отборът на Ерокспор успя да излезе над чертата на изпадащите, изкачвайки се до 16-а позиция в таблицата с актив от 8 точки.

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