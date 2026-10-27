Отборът на Илиан Илиев си припомни какво е победа

Истанбулспор преодоля четвъртия кръг от квалификациите в турнира за Купа на Турция. Без Илиан Илиев в състава си, тимът победи с 2:1 като гост третодивизионния Агръ 1970.

И двата гола за Истанбулспор отбеляза Берк Низам. 26-годишният нападател откри резултата в 71-вата минута, а четвърт час по-късно се разписа отново. Точен за домакините беше Алперен Йълмаз в 87-ата минута.

И докато в турнира за националната купа Истанбулспор се представя добре, в първенството на Първа лига ситуацията е съвсем различна. Отборът на Илиан Илиев е на предпоследното 19-о място и ще се бори със зъби и нокти за оцеляването си.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages