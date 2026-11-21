Звезда прибра нови три точки, Балов остана на пейката

Цървена звезда постигна поредна победа в сръбското първенство, след като се наложи с 2:0 над Радник (Сурдулица) в Белград. Двубоят от 16-ия кръг на Суперлигата се оказа доста по-труден от очакваното за възпитаниците на Алберт Риера, които стигнаха до успеха с попадения на Осман Букари и Мирко Иванич. Българският национал Кристиян Балов остана на пейката и не се появи в игра.

Домакините имаха сериозно превъзходство през първото полувреме, но направиха няколко пропуска. В 16-ата минута Василие Костов стреля в страничната мрежа, а малко по-късно вратарят на Радник Никола Ранджелович се намеси успешно след удар на Лоизу. Най-добрата възможност преди почивката се откри пред капитана Мирко Иванич. В 39-ата минута той получи отлично подаване от Хандел, озова се сам срещу вратаря, но изпрати топката в страничната греда. В добавеното време на първата част Цървена звезда получи дузпа, но Иванич направи нов голям пропуск, след като стреля високо над напречната греда.

След почивката Радник също имаше отлична възможност да открие резултата. Марин Новакович се измъкна зад защитата на домакините и излезе сам срещу Матеус, но бразилският вратар спаси. Малко след това Цървена звезда наказа пропуска на гостите. В 58-ата минута домакините организираха бърза контраатака, при която Владимир Лучич подаде към Мохамед Абу Фани, а той намери Осман Букари на далечната греда. Ганаецът не сгреши и даде преднина на белградския гранд.

До края Радник опита да потърси изравняване, но не успя да създаде достатъчно опасности пред вратата на Матеус. В третата минута на добавеното време Мирко Иванич окончателно реши срещата. Капитанът пресече подаване в средата на терена, напредна към противниковата врата и с точен удар оформи крайното 2:0, компенсирайки пропуските си от първото полувреме.

Това бе 15-а победа за Цървена звезда в 16 шампионатни мача от началото на сезона. Отборът на Алберт Риера продължава да бъде непобеден в първенството и оглавява класирането с 46 точки.

Следващото предизвикателство пред сръбския шампион е гостуването на белгийския Гент на 26 ноември в Лигата на конференциите.

Снимки: sportal.blic.rs

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