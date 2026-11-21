Новият треньор на Краковия дебютира с победа, Минчев влезе след почивката

Българският национал Мартин Минчев влезе като резерва при домакинската победа на Краковия с 3:1 над Ягелония в среща от 15-ия кръг на полската Екстракласа. Нападателят се появи на терена в 62-рата минута, заменяйки Мохамед Берте. Двубоят бе дебют за новия наставник на домакините Александър Вукович, който започна с успех начело на отбора.

Краковия поведе в 18-ата минута, когато Ласе Нордаас се разписа с глава след центриране на Мохамед Берте. В 38-ата минута Карол Кнап удвои преднината на домакините.

В 56-ата минута Доминик Пила направи резултата 3:0 след асистенция на Айдин Хасич. Четири минути по-късно Ник Прелец намали за Ягелония след подаване на Хесус Имаз.

В 62-рата минута Вукович включи в игра Мартин Минчев на мястото на Берте. Българинът отправи един удар, но той беше спасен от стража на Ягелония.



В класирането Краковия е на 12-о място с актив от 15 точки, а Ягелония заема 9-ата позиция с 21 точки.

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