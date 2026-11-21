Кишварда спря серията от загуби

Българският нападател Тонислав Йорданов взе участие при равенството 0:0 на Кишварда като гост на Уйпещ в среща от 14-ия кръг на унгарското първенство. Йорданов се появи на терена в 67-ата минута, когато замени Ясмин Мешанович, и остана в игра до последния съдийски сигнал.

Двубоят бе дебют за новия старши треньор на Кишварда Атила Кутор, който пое отбора след серия от шест шампионатни мача без победа.

Домакините започнаха по-активно и още във втората минута Норберт Сендрей бе близо до откриването на резултата, но вратарят Илия Попович и гредата спасиха гостите. Малко по-късно съдията отсъди дузпа в полза на Кишварда за игра с ръка, но промени решението си след намесата на ВАР. До почивката Уйпещ създаде още една отлична възможност, при която Альоша Матко уцели напречната греда.

През второто полувреме домакините продължиха да търсят победата. В 69-ата минута Глеофило Влайтер изпрати топката в мрежата, но попадението бе отменено заради засада след проверка с ВАР. В 75-ата минута Етиен Аменидо пропусна изключителна възможност, след като от близко разстояние стреля над опразнената врата.

Кишварда успя да удържи равенството и спечели точка при дебюта на новия си наставник, но серията на отбора без победа в първенството продължава. В класирането тимът на Тонислав Йорданов е на предпоследното 11-о място с 13 точки.



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