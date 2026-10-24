Илиан Илиев с жълт картон, Истанбулспор - с девета загуба

Истанбулспор допусна четвърта поредна загуба в турската Първа лига. Гостуването на Мугласпор се превърна в истински кошмар за тима на Илиан Илиев. Бългаският национал се появи като резерва в 55-ата минута и получи жълт картон, а отборът му беше разгромен с 0:5.

Още до почивката домакините вкараха три гола, дело на Даниел Аврамовски, Ибрахим Сисоко (от дузпа) и Идрис Фурат. През второто полувреме Мамади Диара и отново Фурат оформиха изразителния успех на Мугласпор.

Ситуацията за Истанбулспор изглежда отчайваща. В 12 мача тимът е инкасирал 9 поражения. Атаката е отбелязала 9 гола, а допуснатите попадения са 31 - най-много от всички в дивизията.

В класирането Истанбулспор е на предпоследното 19-о място с 5 точки, а на дъното е Болуспор с едва 1 точка. Лидери са Кайзериспори Ъгдър с по 26 точки, следвани от Бурсаспор с 25.

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