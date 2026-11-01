Нова победа за Ивайло Петев начело на Мардин, Здравко Димитров пропусна дузпа

Отборът на Мардин 1969 Спор, воден от българския треньор Ивайло Петев, постигна нова победа – 2:1 при гостуването на Истанбулспор в 13-ия кръг на турската втора дивизия, и продължава битката да промоция в елита на турския футбол.

Мардин 1969 е на 4-то място с 24 точки в Лига 1, на седем от лидера Бурсаспор и на три от 2-ия Кайзериспор, като позицията на играчите на Петев ги праща в края на сезона в плейофи за влизане в Суперлигата.

Домакините от Истанбулспор, които са на дъното на класирането, откриха резултата в 7-ата минута чрез Елвин Менди, но гостите изравниха още преди почивката. Малик Уилкс в 42-рата минута и Оларенваджу Кайоде в 59-ата минута бяха точни за гостите, подпечатвайки трите точки.

Победата им можеше да бъде още по-убедителна, но в 77-ата минута българското крило Здравко Димитров пропусна дузпа. В 75-ата минута на мача съдията посочи дузпа, след като Кайоде падна в наказателното поле. Димитров изпълни дузпата, но ударът му първо беше спасен от вратаря и след това уцели гредата, предотвратявайки гол.

Иначе българинът остана на терена до 86-ата минута, когато беше заменен от Беркай Доган. Въпреки пропуска обаче, тимът на Мардин продължи да атакува и в минутите до края, като нападателите им се разминаха поне на два пъти със сигурен гол.

MS: İstanbulspor 1 - 2 Mardin 1969 Spor #HepimizinTakımı #TîmaHemûyan #FarîkunâCemîan https://t.co/qkiEgMCUDy — Mardin 1969 Spor (@mardinsporsk) November 1, 2026

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