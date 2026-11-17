Шефът на испанския футбол: Финалът на Мондиал 2030 може да бъде само тук и ще бъде тук

Президентът на Кралската испанска футболна федерация (РФЕФ) Рафаел Лоусан изрази категорична увереност, че решителният мач за световната титла през 2030 г. трябва да се проведе на испанска земя. По време на участието си в четвъртото издание на престижния бизнес спортен форум на изданията „Експансион“ и „Марка“ в Мадрид, ръководителят подчерта историческото и спортно значение на кандидатурата.

В открит разговор с директора на вестник „Марка“ Хуан Игнасио Галярдо, Лоусан анализира актуалното състояние на испанския футбол, успехите на мъжкия и женския национален отбор, както и редица ключови организационни въпроси около съвместното домакинство на Световното първенство през 2030 г.

🇪🇸🏟️⚽ Rafael Louzán en el #BusinessSportForum: "La final del Mundial 2030 sólo puede ser en España y va a ser en España" https://t.co/HM1Rj1TeZ6 — MARCA (@marca) November 17, 2026

„Финалът може да бъде само в Испания и ще бъде в Испания. Това първенство принадлежи на европейския континент“, категоричен бе Лоусан по време на дискусионния панел, посветен на спорта като глобална икономическа сила.

Ръководителят припомни, че в официалната документация на кандидатурата, внесена през 2024 година, са вписани три потенциални арени за финалния сблъсък: стадион „Сантяго Бернабеу“, съоръжението на Барселона "Камп Ноу" и стадионът в Казабланка. Лоусан уточни, че Португалия сама се е отказала от домакинство на финала поради липса на съоръжение с минимален капацитет от 80 000 седящи места.

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Президентът на федерацията изрази желание ФИФА да вземе окончателното решение много по-рано от предвидения краен срок през 2028 година, като същевременно призова испанските институции към по-експедитивни действия. „Обратното броене започна и трябва да действаме бързо, за да приключим навреме всички задачи. В Мароко решенията се вземат централизирано от един лидер, докато тук на правителствено ниво управляват няколко страни. Време е да запретнем ръкави и да преминем към реални действия“, заяви Лоусан.

Друг сериозен акцент в изказването на Лоусан беше въпросът с ценовата политика за пропуските на първенството. Поучен от опита за Мондиал 2026, където цените на определени места достигнаха хиляди евро и долари, той настоява за балансиран подход.

🎟️💶 "Espero que no sean tan caras; nos hemos quejado a FIFA y ya no va a ser así. Estamos con un estudio económico para los precios aquí en España". Rafael Louzán asegura que las entradas del próximo Mundial 2030 serán más baratas que en el pasado de 2026 en Estados Unidos. https://t.co/EqieVfrrmz — ElDesmarque (@eldesmarque) November 17, 2026

„Вече повдигнахме въпроса пред ФИФА относно цените на билетите. Надявам се пропуските за финала да не бъдат толкова скъпи. Футболът трябва да остане достъпен за редовите привърженици от Мурсия, Менорка или Севиля, които пътуват с прекачвания и правят жертви, за да подкрепят отбора на десетки световни първенства“, подчерта президентът на РФЕФ. Лоусан допълни, че вече се подготвя съвместен икономически анализ с ФИФА, чиято цел е да установи справедливи ценови равнища, съобразени с реалностите на испанския пазар.

Относно градовете, които ще приемат срещи от турнира, Лоусан заяви намерението на федерацията да увеличи испанските градове кандидати от 9 на 11 чрез включването на Виго и Валенсия. Според първоначалния план Испания предвиждаше 11 града, Мароко – шест, а Португалия – три.

Въпреки това Лоусан отбеляза, че финалният брой на стадионите все още подлежи на прецизиране. Той даде пример със Съединените щати, където за формат от 48 отбора бяха избрани 16 арени, подчертавайки, че окончателната бройка за форума през 2030 година може да варира между 16, 18 или 20 съоръжения.

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Испанският футбол навлиза в ключов етап от своето развитие, като в момента в модернизацията на стадионите в страната се влагат близо 2,5 милиарда евро, обяви още президентът на Кралската испанска футболна федерация, като подчерта, че е настъпил точният момент за решителни действия. По думите му мащабното финансиране идва предимно от самите клубове, общините, автономните области и провинциалните съвети, а не от централното правителство.

Ръководителят на федерацията се спря и на финансовата страна на големите международни успехи. Той отбеляза, че наградният фонд за триумф на Световно първенство надхвърля 50 млн. долара (малко над 40 млн. евро), докато титлата от Европейското първенство носи 32 млн. евро. Лоусан обаче уточни, че разходите за транспорт и настаняване при първенството в Северна Америка са били значително по-високи в сравнение с шампионата в Германия.

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В търговско отношение испанската федерация отчита сериозен подем и възстановено доверие от страна на бизнеса. Към партньорската мрежа се завръщат ключови спонсори като „Мовистар“, а нови брандове като „Мапфре“ и „Ебро“ също се присъединяват към проектите. Очакванията на ръководството са през следващата година приходите от спонсорски договори да се удвоят, като тази възходяща тенденция е била заложена още преди спечелването на световната купа.

Лоусан изрази и огромен оптимизъм за Световното първенство през 2030 година. Президентът заяви, че настоящият национален отбор разполага с изключително перспективен състав със средна възраст от 24-25 години, което дава отлични шансове за класиране на финала. Като потенциален съперник в битката за трофея той посочи Англия, изразявайки надежда, че решаващият мач ще се проведе в Мадрид или Барселона.

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