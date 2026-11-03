ФИФА инспектира стадионите в Португалия за Мондиал 2030

Мултидисциплинарен екип на ФИФА е на четиридневно работно посещение в Португалия, посветено на оценката и подготовката за Мондиал 2030, на който страната ще бъде съдомакин заедно с Испания и Мароко. Мисията на световната футболна централа включва технически инспекции на трите португалски стадиона, включени в кандидатурата, както и на хотелски бази и редица предложени тренировъчни комплекси.

Инспекциите започнаха в понеделник на стадион „Жозе Алваладе“, като във вторник предстои посещение на „Ещадио да Луж“, а в петък — на „Ещадио до Драгао“. Португалската футболна федерация (ФПФ), представлявана от генералния секретар Руи Каейро и организационния екип, координира всички дейности с участниците в проекта.

При посрещането на „Алваладе“ членът на ръководството на Спортинг Андре Бернардо представи възможностите на съоръжението, като акцентира върху наскоро въведените подобрения, заслужили похвали от делегацията на ФИФА, както и върху текущите ремонтни дейности, чийто край се очаква през януари.

Програмата за първия ден включваше съвместни срещи с представители на Бенфика и Порто, ангажирани с организацията на турнира, както и огледи на потенциални тренировъчни бази: Академия „Кристиано Роналдо“, Националния стадион, стадион „До Рещело“, стадиона на Реал СК и стадион „Пина Манике“.

Директорът по провеждане на събития към ФИФА Хаймо Ширги изрази задоволство от първоначалните контакти и похвали синхрона между институциите в страната. „Посещението е изключително интересно и ни позволява да видим всичко, което вече е направено, както и да обсъдим предстоящите стъпки, за да може Португалия да организира възможно най-успешното Световно първенство“, подчерта той, отбелязвайки сътрудничеството между правителството, ФПФ, общините и клубовете: „Всички работят в пълна хармония и споделят обща визия — това е най-важното. Основната инфраструктура вече е налице и има ясно желание за въвеждане на всички необходими корекции. Познавайки историята на Португалия и опита ѝ в домакинството на големи форуми, съм уверен, че всичко ще бъде завършено успешно.“

От страна на държавата държавният секретар по туризма Педро Машадо изтъкна стратегическото и икономическото значение на турнира. „Португалия вече е доказала, че е на висотата на предизвикателството да организира големи международни надпревари. Световното първенство по футбол само по себе си е събитие от изключителна важност както за позиционирането на страната и националния бранд, така и за привличането на туристи“, заяви той и добави: „Португалия ще демонстрира не само технически и оперативен капацитет. Сигурен съм, че страната ще бъде и приятна изненада за нашите гости, които ще се уверят в отличната ѝ подготовка за Мондиала.“

Заместник-кметът на Лисабон Гонсало Рейш постави акцент върху наследството и ползите от турнира за местното население, припомняйки богатия опит на столицата от Експо 98, Евро 2004 и финалите в Шампионската лига. „Това са страхотни възможности за града ни — да организираме мащабни събития и да покажем възможностите си на международно ниво. В същото време искаме да сътворим истински празник за жителите и гостите на Лисабон“, завърши той.

Подготовката на Португалия за Мондиал 2030 продължава уверено, като Португалската футболна федерация (ФПФ) играе ключова роля в координацията между всички страни. Антонио Ларанжо, директор и координатор на федеративния екип, отговарящ за процеса, подчерта важността на положителната оценка от страна на ФИФА.

„Най-важното за нас е, че ръководството на ФИФА изрази своето задоволство. Вършим фундаментална работа, за да бъдат тези посещения и срещи максимално ползотворни и да представим пред ФИФА нашите възможности без никакво съмнение“, отбеляза ръководителят, потвърждавайки пълната отдаденост на страната към организацията.

Според Антонио Ларанжо мисията на ФПФ е да обедини усилията и да гарантира еднакви стандарти за качество във всички градове домакини: „Ролята на федерацията е именно тази: да бъде спойката между всички и да говорим в един глас. Трябва да запазим идентичността на всеки стадион и всеки град, но същевременно да гарантираме безупречно и еднакво високо ниво на обслужване на всяко едно място, където ще се играят мачове от Световното първенство.“

Въпреки че отчете необходимостта от продължаващо усъвършенстване на процесите и хармонизиране на параметрите за качество до самото първенство, Ларанжо подчерта, че визитата е потвърдила отличната координация между институциите. Той отправи похвали и към Спортинг, който даде старт на инспекциите: „Спортинг работи изключително както по отношение на стадиона си, така и в цялостната подготовка за Мондиала. Днес клубът го доказа с отлично ниво на организация.“

В същия дух Гонсало Рейш изтъкна значението на обединените усилия между общината, клубовете, правителството и федерацията, за да се отговори напълно на изискванията на ФИФА в ключови сфери като инфраструктура, сигурност, мобилност и настаняване.

„Мондиал 2030 ще бъде огромно предизвикателство, но ние знаем как да се справим. През последните десетилетия Лисабон нееднократно доказа способността си да организира и провежда събития от най-висок ранг“, заключи Гонсало Рейш.

След престоя на „Алваладе“, във вторник делегацията на ФИФА продължава програмата си с визита на „Ещадио да Луж“, където ще се запознае с подготовката на Бенфика. В петък екипът ще посети „Ещадио до Драгао“ в Порто, с което ще завърши инспекцията на трите португалски стадиона за Световното първенство през 2030 година.

Делегацията на ФИФА ще посети и останалите градове кандидати за домакинство: Агадир, Барселона, Билбао, Казабланка, Фес, Лас Палмас, Мадрид, Маракеш, Рабат, Сан Себастиан, Севиля, Танжер и Сарагоса. От централата обявиха, че по време на подбора може да бъдат инспектирани и други градове, включително Виго и Валенсия, които Испания предложи за нови домакини след оттеглянето на Малага и Ла Коруня. Инспекциите стартираха днес и ще продължат до декември.

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