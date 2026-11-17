ЦСКА взима четирима нови през зимата

ЦСКА планира да привлече четирима футболисти през зимния трансферен прозорец, съобщава „Тема Спорт“. Маркус Гиздол настоява за сериозно подсилване по крилата, където отборът ще вземе двама играчи. Ръководството работи и по договарянето на млад българин с поглед към следващия сезон. Целта е германецът да разполага с повече варианти за решителната пролет, а клубът да се подготви отрано за предстоящите промени в правилата.

Най-належащо е подсилването по фланговете, тъй като Гиздол изисква скорост, агресивна преса и директни атаки, но изборът му на типични крила е силно ограничен. Лео Перейра получи тежка контузия в областта на адукторите преди гостуването на Нордселанд, а след прегледи в Германия стана ясно, че ще отсъства продължително. Очаква се да пропусне поне още девет мача, включително в началото на пролетния полусезон. Така единственото налично типично крило остава Мохамед Брахими. През лятото Кевин Додай и Алехандро Пиедраита бяха преотстъпени, което допълнително сви избора. Желанието на Гиздол е да има достатъчно алтернативи по двата фланга, за да поддържа високото темпо и интензивност, които налага. Към момента той е принуден да преквалифицира футболисти от други позиции там.

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Друг важен приоритет е привличането на български футболист, роден след 1 януари 2006 г. Идеята е през пролетта той да се адаптира към състава и от сезон 2027/28 да е реална опция за задължителния роден играч до 21 години в стартовата единадесеторка. В момента на това условие отговарят Алекс Тунчев и Васил Каймаканов. Армейците искат поне още един избор, за да не изпаднат в зависимост от контузии, наказания или моментна форма. Затова търсенето на подходящ млад българин вече е започнало.

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