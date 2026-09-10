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  3. В Мароко поискаха финала на Мондиал 2030

В Мароко поискаха финала на Мондиал 2030

  • 10 сеп 2026 | 21:33
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В Мароко поискаха финала на Мондиал 2030

Президентът на Мароканската футболна федерация Фузи Лекжа изрази увереност, че финалът на Световното първенство през 2030 година ще се проведе в Казабланка. Новината беше разпространена от испанската информационна агенция ЕФЕ, въпреки че ФИФА все още не е взела окончателно решение по въпроса, а Испания също има претенции за домакинството на най-важния мач.

„Провинция Бенслиман ще има честта да приеме финала на Световното първенство по футбол през 2030“, заяви Лекжа, цитиран от агенцията.

Бенслиман е град, намиращ се на около 60 километра от Казабланка. Именно там се изгражда новият стадион „Хасан Втори“, който е проектиран специално за Мондиала и се очаква да бъде с внушителен капацитет от 115 000 зрители. Агенция Ройтерс е потърсила за коментар както ФИФА, така и Испанската футболна федерация, но до момента не е получен отговор.

Предстоящото Световно първенство ще има безпрецедентен формат, като срещите ще се играят в шест държави на три различни континента. Първите три двубоя от турнира ще се проведат в Уругвай, Аржентина и Парагвай, но основната част от шампионата ще бъде в Испания, Португалия и Мароко.

Въпреки че ФИФА все още не е оповестила официалния списък с градовете домакини, спорът между Мароко и Испания за финалния мач продължава. По-рано този месец президентът на Испанската федерация Рафаел Лусан заяви категорично: „Испания трябва да бъде домакин“.

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