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ФИФА инспектира градовете домакини за Мондиал 2030

  • 27 окт 2026 | 19:51
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ФИФА инспектира градовете домакини за Мондиал 2030

През ноември и декември ФИФА ще осъществи поредица от посещения в градовете кандидати за домакинство на Световното първенство през 2030 година в Испания, Португалия и Мароко. Това е част от процеса по избор на места за провеждане на срещите от Световното първенство през 2030 г., съобщиха от световната футболна централа.

Делегация на ФИФА ще посети градовете и стадионите кандидати и в трите държави, за да оцени доколко са подходящи за приемане на футболни срещи на голям форум. ФИФА все още не е потвърдила кои обекти ще бъдат включени, нито е обявила къде ще се състои финалът на Световното първенство – Испания и Мароко се конкурират за правото да приемат най-големия футболен двубой. Планирани са посещения в Агадир, Казабланка, Фес, Маракеш, Рабат и Танжер (Мароко); Лисабон и Порто (Португалия); както и в Барселона, Билбао, Лас Палмас, Мадрид, Сан Себастиан, Севиля и Сарагоса (Испания). От ФИФА уточниха, че по време на процеса на подбор е възможно да бъдат посетени и други обекти.

От футболната централа допълниха, че разпределението на срещите и видът на мачовете, които ще се играят на всеки от стадионите, ще бъдат определени едва след като бъде утвърден окончателният списък с градове домакини и напреднат дейностите по изготвяне на програмата на турнира. Първите три мача от Световното първенство през 2030 г. ще се проведат в Аржентина, Уругвай и Парагвай. Това се прави в чест на стогодишнината от началото на надпреварата, чието първо издание се е състояло през 1930 г. в Уругвай.

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