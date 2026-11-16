Англия записа още едно историческо постижение след победа над световния шампион Испания

Англия постигна историческо постижение, след като победи с 3:2 световния шампион Испания насред Мадрид. Успехът над „Ла Фурия Роха“ се оказа десети пореден за „трите лъва“ като гост – серия, каквато националният отбор на страната не е записвал никога досега в своята история.

Още по-впечатляваща е статистиката от тази поредица. Англичаните са отбелязали общо 33 гола в десетте срещи, като в осем от тях не са допуснали изобщо попадение във вратата си. Така тимът съчетава изключителна резултатност със завидна стабилност в защита.

Победната серия включва успехи срещу Република Ирландия (2:0), Финландия (3:1), Гърция (3:0), Андора (1:0), Сърбия (5:0), Латвия (5:0), Албания (2:0), Чехия (2:0) и Хърватия (7:0). Впечатляващият списък завършва за момента с победата с 3:2 над Испания в Мадрид.

За последно англичаните бяха губили като гост на 23 септември 2022 г., когато отстъпиха с 0:1 на Италия в Милано в среща от Лигата на нациите.

Десет победи от десет гостувания, 33 отбелязани гола и осем сухи мрежи – статистика, която подчертава силата на английския национален отбор и поставя нова историческа граница в представянето му на чужд терен. В добавка "трите лъва" прекъснаха рекордната серия на Испания от 43 мача без загуба именно в испанската столица.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England have won 10 consecutive away games for the first time in their history: 10 games 🛫 10 wins ✅ 33 scored 🔥 8 clean sheets 🧱 https://t.co/4QL89j1UAd — Prime Video Sport UK (@primevideosport) November 16, 2026

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Снимки: Gettyimages