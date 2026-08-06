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Министърът на спорта в Испания реагира на информациите, че финалът на Мондиал 2030 може да е в Мароко

  • 6 авг 2026 | 16:21
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Министърът на спорта в Испания реагира на информациите, че финалът на Мондиал 2030 може да е в Мароко

Испанското правителство реагира на новината на вестник „Таймс“ относно присъждането на финала на Световното първенство през 2030 г. на Мароко — информация, която междувременно беше опровергана от ФИФА.

„Ние заслужаваме и винаги сме залагали, че ще бъде в Испания“, заяви испанският министър на образованието и спорта Милагрос Толон пред различни медии.

„Първо, ние сме световни шампиони при мъжете и жените. Второ, Испания, заедно с Португалия, инициира кандидатурата за Световното първенство през 2030 г., към която Мароко се присъедини по-късно. Освен това имаме много предимства и силни страни като държава“, аргументира се тя.

Без да показва предпочитание към конкретен град, като Мадрид или Барселона, министър Толон беше категорична: „Като правителство искаме финалът да е в Испания. ФИФА ще реши, но ние искаме да е в нашата страна, защото го заслужаваме.“

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Тя потвърди още, че новината на „Таймс“ е предизвикала „голяма изненада“ в правителството, особено защото е насрочена среща с ФИФА за септември: „Най-важното е, че ФИФА вече я опроверга. Беше много ясна и категорична в опровергаването на тази новина. Ние ще продължим да работим, защото искаме, и така трябва да бъде, финалът на Световното първенство да е в Испания.“

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И подчерта: „Имаме голям опит в спортни събития, но освен това Испания разполага с модерна комуникационна мрежа и със сигурността, която имаме в тази страна. С всички тези предимства съм убедена, че ФИФА ще избере финала да е в Испания, която работи, за да бъде това най-доброто Световно първенство в историята на нашата страна.“

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