В Нидерландия разкъсаха националите си след позора срещу Германия, играч с над 80 мача отнесе най-много критики

Медиите и анализаторите в Нидерландия, сред които и бившият национал Рафаел ван дер Ваарт, бяха безпощадни към националите си след унижението с 0:5 от Германия в последния мач от Лигата на нациите.

Първото поражение на Чави Ернандес начело на "лалетата" се оказа съкрушително и бе посрещнато подобаващо от местната преса. Бившият национал Рафаел ван дер Ваарт изобщо не спести критиките си към футболистите.

Германският ботуш стъпка "лалетата" - 5:0!

„Понякога съперникът те притиска, но вижте само как се движеха нашите. Сякаш се бяха изпуснали в гащите и мъкнеха чувал с картофи. Изглеждаха уморени и напълно изчерпани откъм енергия“, коментира бившият офанзивен халф на Аякс, Хамбургер и Реал Мадрид.

Финалистът от Мондиал 2010 насочи най-острите си стрели към един конкретен играч: „Дензъл Дъмфрис позволяваше на всеки да стреля прекалено лесно“. Действително десният бек на Реал Мадрид, който има 82 мача за националния отбор, така и не успя да удържи крилото на Фрайбург Дери Шерхант, който с лекота се освободи от него и с прецизен изстрел в горния ъгъл преодоля вратаря Барт Фербрюген за първия гол на Бундестима. Ситуацията не се подобри и през второто полувреме, когато нидерландският бранител загуби топката в опасна зона непосредствено преди попадението на Флориан Вирц, задълбочавайки още повече резултатния погром за своя отбор.

Дъмфрис обаче не бе единствената мишена на Ван дер Ваарт, който добави: „Когато видиш Феерман да бърка топка след топка и куп грешки на Райндерс... Можеш да посочиш всеки, но истината е, че това беше абсолютна катастрофа“.

Бранителят на Реал Мадрид попадна под унищожителните критики и на други бившите нидерландски национали като Халид Буларуз, Тео Янсен и Вим Кифт, които не спестиха критиките си за дефанзивното му представяне и физическата му форма.

„При първия гол Дъмфрис трябваше да влезе много по-твърдо в единоборството. Той просто пусна нападателя в наказателното поле, а там всяко съприкосновение може да доведе до дузпа. Допринесе директно за уязвимостта на отбора", каза Буларуз. „Той просто не е толкова добър бранител. Справя се добре единствено когато е в движение и атакува напред", е мнението на Тео Янсен. "Останах с впечатлението, че физически не е подготвен. Движеше се с мъка", добави пък Вим Кифт.

Фербрюген: Не знам какво се случи

Всекидневникът „Де Телеграаф“ също не пожали Чави и неговите възпитаници: „Нидерландия беше разгромена в Германия. Само три дни след бляскавото представяне срещу Гърция, тимът бе брутално приземен. В Берлин селекцията на Чави Ернандес претърпя най-тежкото поражение за „лалетата“ от 1959 година насам. Може би е твърде лесно да се оправдаваме с отсъствието на Френки де Йонг, но едно е сигурно – липсата му бе осезаема. Без него Нидерландия се представи катастрофално“.

Според изданието „Чави носи пълната отговорност за безпрецедентното унижение на националния отбор в Германия“. Друго авторитетно издание – „AD“, обобщи: „След еуфорията от победата над Гърция, Нидерландия преживя брутално събуждане в понеделник вечер. Срещу далеч по-нахъсан и категорично превъзхождащ германски състав в Берлин, нашите момчета инкасираха напълно заслужено поражение с 0:5. Истински кошмар!“.

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