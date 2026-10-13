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"Нетфликс" ще излъчва мачовете от Мондиал 2030 в Испания и Андора

  • 13 окт 2026 | 16:05
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"Нетфликс" ще излъчва мачовете от Мондиал 2030 в Испания и Андора

Стрийминг платформата „Нетфликс“ се сдоби с правата за излъчване на мачовете от Световното първенство по футбол през 2030 г. за аудиторията в Испания и Андора, съобщава агенция Ройтерс.

Това ще бъде първото излъчване на „Нетфликс“ на голям международен турнир в двете държави, като феновете проследиха срещите на световните шампиони в ефира на националната телевизия RTVE. Сделката ще покрие всички 104 мача на предстоящия турнир.

„Според договора един мач на ден ще бъде излъчван безплатно в Испания посредством свободен канал с национално покритие“, съобщават от „Нетфликс“.

Стрийминг платформата държи още правата на Световните първенства за жени в Бразилия през 2027 г. и в САЩ и Канада през 2031 г.

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