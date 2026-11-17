Парагвай спря успешната серия на Япония и продължи с победите

Националният отбор на Парагвай записа четвъртата си поредна победа след отпадането си от 1/8-финалите на Мондиал 2026. Днес съставът на Густаво Алфаро спечели с 2:1 контролата си с Япония, която се изигра в Сингапур. За “сините самураи” това беше първа загуба след края на Световното първенство, като оттогава насам те имаха четири успеха и едно равенство в редовното време на своите приятелски срещи.

Парагвайците взеха аванс още във втората минута, когато Хуан Касерес се разписа с красиво воле след центриране от корнер на Диего Гомес. Второто попадение също дойде след изпълнен от десния бек корнер, като в 40-ата минута капитанът Густаво Гомес беше точен с глава. През второто полувреме японците засипаха противниковата врата с удари, но успяха да върнат само едно попадение в 85-ата минута. Тогава Орландо Хил отрази пряк свободен удар на Такефуса Кубо, след което Шио Фукуда се разписа с глава от добавка.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages