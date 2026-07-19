Мароко и Испания в спор за финала на Мондиал 2030

Докато в неделя Ню Джърси ще бъде център на футболния свят с финала на Световното първенство през 2026 г. между Аржентина и Испания, мястото за провеждане на решителния мач от турнира през 2030 г. може да се превърне в арена на сериозна дипломатическа и политическа надпревара, съобщава агенция Ройтерс.

Мароко, Португалия и Испания са съвместни домакини на Мондиал 2030, но от ФИФА все още не са определили къде ще се състои финалната среща.

Испания е уверена, че ще приеме мача за титлата, но Мароко вече изгражда нов стадион край Казабланка на стойност 12 милиона долара. Съоръжението ще разполага със 115 000 седящи места и африканската страна се надява именно там да бъде определен новият световен шампион. Борбата за тази чест вече е в ход в спортните и политически среди.

Очаква се стадион „Хасан II“ да бъде най-големият във футбола, като строителството трябва да приключи до края на следващата година. Той ще се конкурира с два испански стадиона. Единият е „Сантяго Бернабеу“ в Мадрид, който след мащабна реконструкция, завършена в края на 2024 г., е с капацитет 83 000 места. Другият вариант е „Камп Ноу“ в Барселона, който в момента се ремонтира и капацитетът му ще бъде увеличен до 105 000 зрители, но строителните дейности изостават от графика.

Ако Казабланка получи домакинството, това ще бъде едва вторият случай, в който финал на Световно първенство се провежда в африкански град. Първият беше в Йоханесбург през 2010 г., когато Испания спечели единствената си световна титла досега.

При предишното домакинство на Испания на Мондиал през 1982 г. финалът се игра на „Сантяго Бернабеу“, където Италия победи Западна Германия с 3:1.



СНИМКА: leseco.ma

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