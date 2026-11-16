Испанците раздразнили "трите лъва" със световната купа, която показаха преди мача

Капитанът на Англия Хари Кейн разкри, че гледката как Испания показва трофея от Световното първенство пред феновете на стадион „Метрополитано“, е засилила амбицията на „трите лъва“ да победят "Ла Фурия Роха". Преди двубоя Унай Симон, който изведе домакините с капитанската лента, показа купата на привържениците. Англичаните имаха какво да доказват, след като завършиха трети на турнира през лятото, а през септември допуснаха загуба с 2:3 на „Уембли“. "Трите лъва" устояха, въпреки че останаха с човек по-малко, и сложиха край на серията на Испания от 43 мача без загуба.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Unai Simon presenting the World Cup trophy to the fans! ✨ https://t.co/YLKPTTttWh — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 15, 2026

„Ако не друго, това ни направи още по-гладни за успех. Накараха ни да си помислим: "Добре, минали са четири месеца, но ние сме отборът, който ще продължи напред и ще стане следващият европейски и световен шампион". Разбира се, тепърва трябва да го докажем. Предстои ни дълъг път. Вечери като тази само ще засилят вярата в отбора. Тя показва какво всъщност правим. Едно е да говорим за това, но съвсем друго е да го демонстрираме срещу най-добрия отбор в света. Това носи огромно удовлетворение. Ние не сме отбор, който иска да се прибере в защита и да чака. Искаме да се прегрупираме и отново да атакуваме. Да покажем какъв тим сме, когато сме в най-добрата си форма: високо темпо, агресивна преса, отнемане на топки, пробиви зад гърба на защитата, контраатаки. През първите 60 минути бяхме почти неудържими. В последните 30 минути пък разчитахме на опита, натрупан в мачове като този на стадион „Ацтека“. Казах на Райс на терена, че сме преминавали и през по-тежки изпитания – и това си пролича. Нямаше кой знае какви чисти положения. Джеймс Трафърд направи няколко невероятни спасявания – особено онова двойното такова към края, – но когато успееш да удържиш преднината си срещу Испания, играейки с човек по-малко като гост, това показва силата на духа", заяви Кейн.

KANE: “COMPLETELY BLEW THEM AWAY!” 🔥 Spain 2-3 England 🏆 Nations League https://t.co/BVn12kRWTO — BeanymanSports (@BeanymanSports) November 16, 2026

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Снимки: Imago