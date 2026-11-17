Тежък удар за Лион: Тайлър Мортън претърпя операция и е аут за три месеца

Полузащитникът на Лион Тайлър Мортън ще бъде извън строя за срок от около три месеца, след като премина през хирургическа интервенция. Английският халф се подложи на операция заради хроничен проблем с аддукторите на лявото бедро, обявиха официално от френския клуб.

Медицинската процедура е била осъществена в края на миналата седмица. От клуба поясниха, че 24-годишният футболист се е борил с травмата в продължение на месеци, преди да се стигне до операционната маса. Очаква се завръщането му на терена да стане факт не по-рано от февруари.

Мортън не е взимал участие в двубоите на „хлапетата“ от 26 октомври, когато тимът отстъпи с 0:2 пред Пари Сен Жермен. До тази среща полузащитникът бе сред основните фигури в състава и заемаше четвърто място по изиграни минути сред съотборниците си, записвайки 14 мача във всички надпревари, 7 от които в Лига 1.

Кадровите проблеми пред треньорския щаб на Лион се задълбочават, тъй като отборът е лишен и от други водещи състезатели в предни позиции, сред които чешкият национал Павел Шулц и белгийският нападател Лоис Опенда.

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Снимки: Imago