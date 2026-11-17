Полузащитникът на Лион Тайлър Мортън ще бъде извън строя за срок от около три месеца, след като премина през хирургическа интервенция. Английският халф се подложи на операция заради хроничен проблем с аддукторите на лявото бедро, обявиха официално от френския клуб.
Медицинската процедура е била осъществена в края на миналата седмица. От клуба поясниха, че 24-годишният футболист се е борил с травмата в продължение на месеци, преди да се стигне до операционната маса. Очаква се завръщането му на терена да стане факт не по-рано от февруари.
Мортън не е взимал участие в двубоите на „хлапетата“ от 26 октомври, когато тимът отстъпи с 0:2 пред Пари Сен Жермен. До тази среща полузащитникът бе сред основните фигури в състава и заемаше четвърто място по изиграни минути сред съотборниците си, записвайки 14 мача във всички надпревари, 7 от които в Лига 1.
Кадровите проблеми пред треньорския щаб на Лион се задълбочават, тъй като отборът е лишен и от други водещи състезатели в предни позиции, сред които чешкият национал Павел Шулц и белгийският нападател Лоис Опенда.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago