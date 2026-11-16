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Шестимата, около които Италия трябва да гради отбора си за Мондиал 2030

  • 16 ное 2026 | 12:54
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Шестимата, около които Италия трябва да гради отбора си за Мондиал 2030

Въпреки тежкото поражение с 1:4 при гостуването на Белгия в неделя вечер италианският национален отбор получи призив да потърси позитивите от като цяло силното си представяне в Лигата на нациите. Авторитетното издание „Гадзета дело Спорт“ посочи шестима ключови играчи, около които селекционерът Роберто Манчини трябва да изгради състава в годините преди Световното първенство през 2030 година.

В Брюксел италианците откриха резултата още в 10-ата минута чрез Пио Еспозито, но домакините от Белгия сътвориха светкавичен обрат. Максим Де Кайпер, Натан Нгой и Жереми Доку отбелязаха три гола в рамките на едва 11 минути още през първата част, а десет минути преди края футболистът на Милан Диего Морейра оформи крайното 4:1. Въпреки че преди този двубой Италия оглавяваше групата си, след загубата тимът бе изпреварен от Белгия и Франция, остана на трета позиция и няма да участва на четвъртфиналите в турнира.

Редица експерти и анализатори обаче призовават за оптимизъм, след като „адзурите“ спечелиха 10 точки от последните си пет мача в изключително трудна група, включваща още тимовете на Франция и Турция. Според „Гадзета дело Спорт“ комбинацията от изгряващи млади таланти и опитни лидери ще послужи като отлична основа за следващите големи международни форуми.

Италианският спортен ежедневник подчертава, че световната класа на вратаря Джанлуиджи Донарума отдавна е известна, но включването на Пио Еспозито в същата категория в предни позиции е изключително обнадеждаващо. Изданието посочва именно тях двамата като фундаментални фигури за бъдещите квалификационни цикли, заедно с ядрото от опитни футболисти като Николо Барела, Сандро Тонали и Алесандро Бастони. Десният краен бранител Майкъл Кайоде също се очертава като безалтернативен титуляр за своята позиция в обозримо бъдеще.

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