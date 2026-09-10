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Мароканците уверени, че ще организират финала на Мондиал 2030

  • 10 сеп 2026 | 16:28
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Финалът на Световното първенство през 2030 ще бъде проведен в Казабланка, обяви президентът на Мароканската футболна федерация Фузи Лекжа, цитиран от испанската информационна агенция ЕФЕ. ФИФА все още не е съобщила окончателното си решение, като Мароко и Испания водят диспут за домакинството.

"Провинция Бенслиман ще има честта да приеме финала на Световното първенство по футбол през 2030", каза Лекжа, цитиран от ЕФЕ. 

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Бенслиман е град, разположен на 60 км от Казабланка и именно там е разположен стадион "Хасан Втори", който Мароко строи специално за Световното първенство и който ще бъде с капацитет 115 хиляди души. Агенция Ройтерс се свърза с ФИФА и Испанската футболна федерация за коментар, но не получи такъв.

Следващото Световно първенство ще бъде уникално, тъй като ще бъдат изиграни мачове в шест страни, разположени на три континента. Първите три мача със сигурност ще бъдат в Аржентина, Парагвай и Уругвай, но по-голямата част ще бъдат изиграни в Мароко, Португалия и Испания.  

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От ФИФА все още не са обявили списъка с градове, които ще приемат турнира, но Мароко и Испания настояват да организират финала.  

"Испания трябва да бъде домакин", каза по-рано през месеца Рафаел Лусан, президент на Испанската федерация.  

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Снимки: Gettyimages

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