Мароканците уверени, че ще организират финала на Мондиал 2030

Финалът на Световното първенство през 2030 ще бъде проведен в Казабланка, обяви президентът на Мароканската футболна федерация Фузи Лекжа, цитиран от испанската информационна агенция ЕФЕ. ФИФА все още не е съобщила окончателното си решение, като Мароко и Испания водят диспут за домакинството.

"Провинция Бенслиман ще има честта да приеме финала на Световното първенство по футбол през 2030", каза Лекжа, цитиран от ЕФЕ.

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Бенслиман е град, разположен на 60 км от Казабланка и именно там е разположен стадион "Хасан Втори", който Мароко строи специално за Световното първенство и който ще бъде с капацитет 115 хиляди души. Агенция Ройтерс се свърза с ФИФА и Испанската футболна федерация за коментар, но не получи такъв.

Следващото Световно първенство ще бъде уникално, тъй като ще бъдат изиграни мачове в шест страни, разположени на три континента. Първите три мача със сигурност ще бъдат в Аржентина, Парагвай и Уругвай, но по-голямата част ще бъдат изиграни в Мароко, Португалия и Испания.

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От ФИФА все още не са обявили списъка с градове, които ще приемат турнира, но Мароко и Испания настояват да организират финала.

"Испания трябва да бъде домакин", каза по-рано през месеца Рафаел Лусан, президент на Испанската федерация.

Министърът на спорта в Испания реагира на информациите, че финалът на Мондиал 2030 може да е в Мароко

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Снимки: Gettyimages