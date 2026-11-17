Бразилия разби със 7:0 като гост Сингапур във втората си контрола по време на настоящата международна пауза. След като преди няколко дни загуби от Япония, днес Селесао не срещна никаква съпротива и мачът бе решен още до 21-вата минута, в която Винисиус Жуниор оформи своя хеттрик. До почивката бразилците вкараха още два гола чрез Ендрик (31’) и Естевао (42’), но попадението на играча на Челси бе отменено след намесата на ВАР заради нарушение на Винисиус. Естевао все пак направи 5:0 в 51-вата минута. След това Раян (65') и автогол на Сухаими оформиха гръмкия успех над домакините, които заемат 149-о място в ранглистата на ФИФА.
Бразилия беше без Рафиня и своя селекционер Карло Анчелоти, които преди няколко дни получиха червени картони при загубата с 2:3 от Япония. Ендрик започна на мястото на Рафиня, а Раян също получи шанс да излезе като титуляр. Винисиус, който вкара два гола срещу Япония, и Естевао отново действаха по крилата. Бруно Гимараеш изведе отбора с капитанската лента.
Вини Джуниър започна ударно и този двубой. В деветата минута той получи в наказателното поле от Бруно Гимараеш, обърна се, направи няколко крачки и стреля в далечния ъгъл, давайки преднина на Бразилия. В 15-ата минута Ендрик получи извеждащо подаване, напредна до границата на наказателното поле, след което пусна встрани към своя съотборник в Реал Мадрид, който прати топката в опразнената вратата за 0:2. Винисиус оформи своя хеттрик в 21-вата минута. Гимараеш с много хубаво подаване по земя изведе отдясно Естевао, който върна добре към автора на първите две попадения. Винисиус имаше дори по-лесна задача от тази при втория гол, след като от около четири метра засече топката отново на празна врата.
Попадение на Раян бе отменено заради засада, а в 31-вата минута Ендрик вкара четвъртия гол за Бразилия след удар по земя от около 23-24 метра и лоша намеса на вратаря на домакините, който позволи топката да влезе в близкия му ъгъл.
До почивката гол на Естевао бе отменен след намесата на ВАР заради предшестващо нарушение на Винисиус срещу вратаря на Сингапур.
Естевао все пак официално записа името си сред голмайсторите в 51-вата минута. Футболистът на Челси се разписа, след като отбраната на домакините не успя да изчисти добре топката след центриране от фал на Гимараеш. Няколко минути след това Винисиус отново прати топката във вратата, но попадението му бе отменено заради засада. Изстрел на Раян пък срещна гредата. Нападателят на Борнемут обаче покачи резултата в 65-ата минута, когато бе изведен от Алан Елиас и много технично преодоля вратаря на Сингапур, който излезе да го пресрещне, след което прати топката в опразнената врата.
В 74-тата минута Раул Сухаими отклони топката в собствената си врата след удар на Алан, с което оформи крайния резултат.
Три минути след това главният рефер отсъди дузпа в полза на домакините, но след намесата на ВАР отмени първоначалното си решение. Така домакините не успяха да се зарадват на почетно попадение.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago