Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони даде любопитен отговор на въпроса дали Лионел Меси може да бъде част от треньорския щаб за следващото световно първенство. Осемкратният носител на “Златната топка” обяви още в края на август, че слага край на кариерата си в националния отбор, а на 7 октомври изигра и последния си мач с екипа на Аржентина. Самият Скалони пък преди няколко дни поднови договора си като национален селекционер до края на Мондиал 2030. Неговият асистент Валтер Самуел обаче реши да напусне поста си, за да започне самостоятелна треньорска кариера.
Меси в момента е на 39 години, а неговият настоящ договор с Интер Маями изтича през декември 2028 година. На пресконференцията си преди контролата с Коста Рика Скалони изрази с усмивка надеждата си, че Меси ще продължи да играе футбол и след 2030 година, но подчерта, че е добре дошъл в нова роля, стига да има подобно желание.
“Мисля, че той ще продължи да играе и след 2030 година. Вече се оттегли от националния отбор, но се надавам да продължи кариерата си като футболист толкова дълго, колкото може. Но сега, когато Валтер Самеул си тръгва, той е добре дошъл, когато пожелае”, заяви Скалони.