Скалони с интересен отговор за това дали Меси може да бъде част от щаба на Аржентина за Мондиал 2030

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони даде любопитен отговор на въпроса дали Лионел Меси може да бъде част от треньорския щаб за следващото световно първенство. Осемкратният носител на “Златната топка” обяви още в края на август, че слага край на кариерата си в националния отбор, а на 7 октомври изигра и последния си мач с екипа на Аржентина. Самият Скалони пък преди няколко дни поднови договора си като национален селекционер до края на Мондиал 2030. Неговият асистент Валтер Самуел обаче реши да напусне поста си, за да започне самостоятелна треньорска кариера.

Меси в момента е на 39 години, а неговият настоящ договор с Интер Маями изтича през декември 2028 година. На пресконференцията си преди контролата с Коста Рика Скалони изрази с усмивка надеждата си, че Меси ще продължи да играе футбол и след 2030 година, но подчерта, че е добре дошъл в нова роля, стига да има подобно желание.

“Мисля, че той ще продължи да играе и след 2030 година. Вече се оттегли от националния отбор, но се надавам да продължи кариерата си като футболист толкова дълго, колкото може. Но сега, когато Валтер Самеул си тръгва, той е добре дошъл, когато пожелае”, заяви Скалони.

👀🇦🇷 Lionel Scaloni on Leo Messi in the coaching staff for World Cup 2030: “I think Messi will still be playing football beyond 2030!”. “But now that Walter Samuel is leaving, he’s welcome whenever he wants”, he said smiling. 😁 https://t.co/HSYmZo3pdB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2026

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