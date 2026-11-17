Ясно е колко ще получи Манчестър Юнайтед за големия си талант, който подписва с Реал Мадрид

Манчестър Юнайтед ще получи компенсация от едва 360 000 евро за големия си талант Джей Джей Гейбриъл. Нападателят, който преди месец навърши 16 години, сам пожела да напусне академията на “червените дяволи”, където подобри редица рекорди за възраст. Интерес към него проявиха клубове като Барселона, Байерн (Мюнхен) и Пари Сен Жермен, но в крайна сметка той избра Реал Мадрид.

Според El Chiringuito Джей Джей Гейбриъл ще подпише тригодишен договор с кралския клуб. Той няма да има право да играе за Реал Мадрид Кастиля до януари 2027-а. Дотогава ще се готви със състава до 19 години.

Тийнейджърът от известно време е в Мадрид и редовно публикува снимки и клипове как се подготвя с индивидуален треньор.

Тъй като Юнайтед ще получи много по-ниска сума от трансферната стойност на Джей Джей Гейбриъл, клубът от “Олд Трафорд” ще обмисли всички възможности, като не е изключено да заведе и съдебни действия.

🚨⚪️ JJ GABRIEL FIRMARÁ 3 AÑOS con el REAL MADRID. 💰El club blanco pagará al United cerca de 360.000€ por sus derechos de formación. 👀Por reglamentación federativa, no podrá jugar con el Castilla hasta enero y estará con el juvenil hasta entonces. ℹ️ @marcosbenito9 https://t.co/kJi4w3tUc5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 17, 2026

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