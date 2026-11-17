Уейн Рууни направи шокиращи признания: Обмислях самоубийство в най-силния период от кариерата си

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед и Англия Уейн Рууни разкри, че е обмислял самоубийство по време на активната си футболна кариера и е потърсил помощ от терапевт, за да се справи с психологическите проблеми.

Легендарният нападател, който премина при „червените дяволи“ от Евертън през 2004 година и се превърна във водещия голмайстор в историята на клуба с 253 попадения в 559 мача, говори открито за трудностите извън терена в подкаста „Лайф ет дъ Мидпойнт“ с водеща Габи Логан. Най-тежкият му период е бил, когато първородният му син Кай, който днес е на 17 години, е бил още бебе.

„Когато пиех, се заключвах вкъщи за по два дни и просто пиех без прекъсване. Това се случваше в може би най-силния период от футболната ми кариера“, сподели Рууни за най-мрачните моменти в живота си.

41-годишният бивш състезател призна, че не е успявал да се справя сам със ситуацията и след като се е открил пред съпругата си Колийн и майка си, е осъзнал необходимостта от помощ.

„Сега мога да призная, че бях егоист, но тогава преминавах през нещо, с което изпитвах огромни затруднения да се преборя. Не исках Кай да ме вижда в такова състояние и затова се изолирах. Стигнах до момент, в който обмислях самоубийство. Не исках да бъда сред хора, не желаех да виждам никого по улиците или да влизам в магазини. На футболния терен винаги се чувствах спокоен, но всичко останало ми тежеше изключително много“, разказа бившият нападател.

Рууни, отбелязал 53 гола в 120 срещи с екипа на Англия, наскоро бе отличен като анализатор на годината на церемонията Broadcast Sport Awards и в момента участва в риалити формата I'm a Celebrity... Get Me Out of Here.

По време на славния си престой на „Олд Трафорд“ той завоюва пет титли от Висшата лига, трофеи от Шампионската лига, Лига Европа, Купата на Англия и три Купи на Лигата, преди да се завърне при „карамелите“ през 2017 година.

Рууни сподели също как се е опитвал да прикрива емоционалното си състояние:

„Не искаш да показваш слабост, затова се опитваш да я маскираш. Въпреки че осъзнавах положението си, ми беше много трудно да го призная, защото имах чувството, че така се обезценявам като мъж. Разговарях с терапевт, за да разбера какво точно се случва с мен. Връщайки се назад, бях на върха на кариерата си, тъкмо ми се беше родил син, току-що се бях оженил. Трябваше това да бъде най-щастливият период в живота ми, но не беше. Всъщност беше може би най-ниската ми точка заради егоистичните ми постъпки. Колийн ми помогна изключително много. Положението беше толкова тежко, че тя можеше просто да си тръгне, но остана до мен и ми помогна да премина през това.“

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Wayne Rooney admits that he reached a point during his career where he thought of committing SUICIDE! 😳 “I reached a point where I thought about taking my own life. "I always felt comfortable on a football pitch, but I struggled badly with everything else." "It was only after talking to Coleen and my mum, after saying out loud that I NEEDED HELP, that I started to get through that period.” — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 17, 2026

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