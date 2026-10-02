Във Вануату мечтаят за Мондиал 2030

След фурора, който направиха някои дебютанти на Мондиал 2026, една малка островна държава в Океания иска да тръгне по пътя на Кюрасао и Кабо Верде. “Класиране за Световното първенство през 2030 г. е основната цел”, казва Ларс Хоп пред “Билд”. 50-годишният германец е треньор на националния отбор на Вануату вече почти от година.
Хоп стана популярен в страната няколко седмици след пристигането си, тъй като отборът спечели първи трофей от 35 години, след като триумфира на Купата на Меланезия. “За мен това беше страхотен старт. Вълнението в страната беше огромно”, казва треньорът, но признава, че до тогава не е знаел за съществуването на този турнир, който е нещо като първенство на Океания.
17 от футболистите в националния отбор играят първия професионален клуб в страната Вануату Юнайтед, на който треньор също е Хоп. В новосъздаденото първенство - Про Лига на Океания, в което участват отбори от Нова Зеландия, Фиджи, Папуа Нова Гвинея, Соломоновите острови, Таити и Вануату, Юнайтед стигна до полуфиналите в първия сезон.
Дали националният отбор може да повтори успехите и да се класира за Световното първенство през 2030 г. “В момента сме номер 3 зад Нова Зеландия и Нова Каледония. Може би ще стигнем плейофите някой ден…”, казва Хоп. Преди това обаче ги чака друго предизвикателство. Вануату отново е на финал в Купата на Меланезия и утре ще спори за трофея срещу Фиджи.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google