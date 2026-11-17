Левски следи френско крило

Шампионът на България Левски е набелязал дясно крило, което да привлече през зимната пауза, пише "Топспорт". Това е французинът Ян Масомбо, който играе в 10-ия в австрийската Бундеслига Алтах.

Крилото е на 26 години, като неговият силен крак е левият. Той е неизменен титуляр в своя тим, като до момента има десет срещи, в които е записал три гола и една асистенция.

Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

До момента Хулио Веласкес няма категоричен избор за тази позиция, като през нея минаха куп играчи на "сините". Дори полузащитникът Сержиньо се подвизаваше отдясно на атаката в мача срещу Дунав.

Новопривлеченият през лятото Давид Кусо се представя колебливо и не може да "захапе" и заслужи титулярното си място, а на дошлия под наем Адриан Райчев изглежда няма да се разчита.

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