Англия поиска домакинството на финалите на Лигата на нациите

Футболната асоциация на Англия официално е поискала домакинството на финалите на Лигата на нациите през юни. Според “Би Би Си” Франция и Испания са другите страни, които до момента са се свързали с УЕФА, за да изразят желанието си да приемат финалните четири двубоя от надпреварата, които трябва да се изиграят в периода 9-13 юни 2027 година.

Футболната асоциация на Англия все още обсъжда кои стадиони да приемат мачовете, тъй като не е сигурно, че “Уембли” ще бъде на разположение за посочените дати. От началото на турнира през 2019 година до момента Португалия, Италия, Нидерландия и Германия са домакинствали финалите. Обикновено домакини са само страните, които стигат до финалната четворка. Именно поради тази причина Изпълнителният комитет на УЕФА ще вземе решението след изиграването на 1/4-финалите през март.

В петък ще се проведе и жребият за 1/4-финалите на надпреварата. След гръмката си победа като гост на Испания англичаните ще бъдат поставени. Те могат да изправят срещу Белгия, Нидерландия, Дания или Норвегия в битка за място във финалната четворка.

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