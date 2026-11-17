Дания и Норвегия в битка за 1/4-финал в последния ден от груповата фаза на Лигата на нациите

Груповата фаза на Лигата на нациите приключва днес с осем срещи от последния шести кръг. Основното внимание ще бъде насочено към Копенхаген, където Дания и Норвегия ще решат спора за второто място в група 4 на Лига А и последната четвъртфинална квота от нея. В другия двубой Уелс приема Португалия, а всички мачове от вечерта започват в 21:45 часа българско време.

Дания влиза в скандинавския сблъсък с преднина от три точки и самочувствие след впечатляващата победа с 4:1 като гост на Португалия. Домакините се нуждаят само от равенство, докато Норвегия трябва задължително да спечели, за да ги измести от второто място. Норвежците запазиха шансовете си с успех с 3:1 над Уелс, а в първата среща между двата отбора се наложиха с 3:2.

Португалия вече си е осигурила участие на четвъртфиналите, но има достатъчно причини да търси силен завършек при гостуването на Уелс. Мореплавателите ще искат да се реваншират за тежкото поражение от Дания, което прекъсна серията им от четири победи в групата. Уелс също ще търси по-добър финал пред своя публика след загубата в Норвегия.

В група 2 на Лига B Унгария и Северна Ирландия излизат в пряк спор за първото място и директната промоция в елита. Домакините трябва да победят, а на гостите им стига и равенство.

В другия мач от същата група Украйна и Грузия решават кой ще избегне баража за оставане в Лига B. Украинците се нуждаят от точка, докато грузинците трябва да спечелят.

В група 3 Израел се изправя срещу вече спечелилия промоция отбор на Австрия. Само победа оставя на израелците шанс да избегнат баража за оставане, но ще зависят и от другия резултат.

В същата група Ирландия приема Косово в пряк спор за второто място и баража за Лига A. Домакините трябва да победят, а на гостите е достатъчно равенство.

В група 4 Босна и Херцеговина вече е сигурна за второто място, но съперникът ѝ Румъния има нужда от победа и грешка на Полша, за да избегне баража за оставане.

Другата среща в групата противопоставя Полша на вече спечелилата първата позиция Швеция. Успех ще гарантира на поляците оставане в Лига B, а при друг резултат те ще зависят от Румъния.

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