Ямал обиждал футболист на Англия

Ламин Ямал е демонстрирал арогантно поведение и е отправил обидни реплики към Елиът Андерсън след червения картон на английския халф по време на победата на Англия с 3:2 над Испания в Лигата на нациите. Неизлъчвани досега кадри от двубоя в Мадрид показват как младата звезда на Барселона се приближава до съперника си, след като той го фаулира в наказателното поле и получава директен червен картон и отправя реплики.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 بطاقة حمراء لإليوت أندرسون ولامين يامال يستفزه🤯🤯 #اسبانيا_انجلترا #دوري_الأمم_الأوروبية https://t.co/cOrswp5kCC — عشق (@ISHQ577) November 15, 2026

Според твърдения в пресата на Острова Ямал многократно нарекъл Андерсън „глупав“, като същевременно го подканял да напусне терена възможно най-бързо. Крилото на Барселона на няколко пъти падаше доста леко след съприкосновения с противници, искайки именно отсъждания на 11-метров наказателен удар. Инцидентът се случи в момент, в който Испания изоставаше с три гола, а нарушението на халфа доведе до дузпа, реализирана от Микел Оярсабал.Въпреки че остана с човек по-малко, Англия успя да удържи преднината си и да спечели в Мадрид с 3:2. Победата сложи край на серията от 43 поредни мача без загуба на Испания и осигури на тима на Томас Тухел първото място в групата.

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Снимки: Gettyimages