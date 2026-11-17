Шефовете на Премиър лийг поискаха помощ от клубовете след решението срещу Манчестър Сити

Ръководството на Премиър лийг е поискало от клубовете в английския елит да осигурят правна и финансова защита на изпълнителния директор Ричард Мастърс и още четирима членове на борда на организацията заради опасения от съдебни искове от спонсори на Манчестър Сити. Предложението ще бъде обсъдено на среща на 20-те клуба в четвъртък, 19 ноември, в Лондон.

Причината за тази стъпка са заплахите за съдебни действия от страна на “Етихад Еъруейс” и “Етисалад” след решението на независимата комисия по финансовото дело срещу Манчестър Сити. През септември тя постанови, че клубът е използвал фиктивни спонсорски договори, за да завиши изкуствено приходите си с над 900 милиона паунда в периода между 2009 и 2018 година. „Гражданите“ отричат нарушенията и обжалват решението. Предложението предвижда клубовете колективно да поемат разходите за съдебни процеси, както и евентуални обезщетения, които могат да бъдат присъдени срещу ръководителите на лигата. Освен Мастърс защитата ще обхваща председателя на Висшата лига Алисън Бритън и неизпълнителните директори Май Файфийлд, Дхарма Мистри и Матю Райдър.

Наказанието на Ман Сити няма да бъде ясно до края на годината

В рамките на 24 часа след обявяването му “Етихад Еъруейс”, основен спонсор на Манчестър Сити, заяви, че обмисля съдебни действия срещу Премиър лийг. Впоследствие и телекомуникационната компания “Етисалад” определи констатациите, свързани с нея, като „напълно неверни и клеветнически“ и съобщи, че разглежда възможностите за правни действия.

Според настоящите правила разходите за юридическа защита на директорите се възстановяват само ако те спечелят съответното дело. Новото предложение би разширило тази защита, включително при неблагоприятен изход от съдебен процес. Документът, изпратен до клубовете, не споменава директно Манчестър Сити или неговите спонсори, но според информацията на „Таймс“ инициативата е свързана именно с опасенията от евентуални искове на “Етихад” и “Етисалад”.

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Снимки: Gettyimages