Кръгът във Втора лига започва с пет мача

15-ият кръг във Втора лига започва с 5 мача. В 14:30ч. Вихрен приема Локомотив (Горна Оряховица), а Спартак (Плевен) е домакин на Добруджа.
8 ноември 2026 г., неделя, 14:30 ч
Вихрен (Сандански) - Локомотив (Горна Оряховица)
Спартак (Плевен) - Добруджа
8 ноември 2026 г., неделя, 16:30 ч
Берое - Пирин (Благоевград)
Хебър (Пазарджик) - Марек (Дупница)
Лудогорец II - Несебър (Несебър)
9 ноември 2026 г., понеделник, 14:30 ч
ЦСКА II - Рилски спортист
Черноморец (Бургас) - Янтра (Габрово)
9 ноември 2026 г., понеделник, 17:00 ч
Етър - Монтана
9 ноември 2026 г., понеделник, 17:30 ч
Фратрия - Спортист (Своге)