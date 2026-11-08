Кръгът във Втора лига започва с пет мача

15-ият кръг във Втора лига започва с 5 мача. В 14:30ч. Вихрен приема Локомотив (Горна Оряховица), а Спартак (Плевен) е домакин на Добруджа.

8 ноември 2026 г., неделя, 14:30 ч

Вихрен (Сандански) - Локомотив (Горна Оряховица)

Спартак (Плевен) - Добруджа



8 ноември 2026 г., неделя, 16:30 ч

Берое - Пирин (Благоевград)

Хебър (Пазарджик) - Марек (Дупница)

Лудогорец II - Несебър (Несебър)

9 ноември 2026 г., понеделник, 14:30 ч

ЦСКА II - Рилски спортист

Черноморец (Бургас) - Янтра (Габрово)

9 ноември 2026 г., понеделник, 17:00 ч

Етър - Монтана

9 ноември 2026 г., понеделник, 17:30 ч

Фратрия - Спортист (Своге)

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