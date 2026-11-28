Съставите, с които Палмейрас и Естудиантес атакуват Копа Либертадорес

Палмейрас и Естудиантес спорят за трофея в Копа Либертадорес на „Сентенарио“ в Монтевидео, Уругвай. Бразилците гонят четвърта титла в турнира година след загубения финал от Фламенго, а Естудиантес се завръща на финал за първи път от 2009 година и има шанс да вдигне петата си купа. И двата тима стигнаха дотук през серии с дузпи – аржентинците детронираха действащия шампион Фламенго на „Маракана“ след 0:0 и в двата мача и 3:2 при изпълнението на дузпи, а Фернандо Муслера спаси три удара.



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Финалът тази вечер е и исторически вододел. Аржентина и Бразилия имат общо 25 пъти до този момент в историята са имали представители, които са стъпвали на върха на почетната стълбичка. Който триумфира в сблъсъка ще донесе не само за клубната си история, но и за футбола в родината си. Аржентинците от своя страна ще опитат да спрат доминацията на отборите на "селесао", които тотално доминират от 2019 година насам и в предходните седем издания на Копа Либертадорес все бразилски тимове се окичваха със златните медали. За последнно през 2018 година Ривър Плейт донесе триумф за "гаучосите".

🇧🇷🏆🇦🇷 BRASIL ALCANZÓ LAS 25 LIBERTADORES DE ARGENTINA. Desde 2019, el campeón SIEMPRE fue BRASILEÑO. 🤯 https://t.co/hcNVVshbuZ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 29, 2025

Повече от час преди началото на големия финал на стадиона в уругвайската столица верните аржентински фенове започнаха да пълнят спортното съоръжение.

Las imágenes del Estadio Centenario en Montevideo, Uruguay, durante la previa de la final de la Copa Libertadores que disputan Estudiantes contra Palmeiras. https://t.co/5j6wxbpcVt — Corta (@somoscorta) November 28, 2026

Най-голямата новина при бразилците навечерието на финала бе, че Витор Роке отстъпва мястото си в титулярния състав на парагваеца Рамон Соса, а Хосе „Фласко“ Лопес остава острието в атака. Бразилците излизат в схема с трима централни защитници, аржентинците излизат с петима отзад.

VERDÃO ESCALADO PARA A FINAL DA #LIBERTADORES! 📋 #PALxEST #EscalaçãoSEP https://t.co/J8HHBHHfDd — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 28, 2026

ПАЛМЕЙРАС - ЕСТУДИАНТЕС

КОПА ЛИБЕРТАДОРЕС, ФИНАЛ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

ПАЛМЕЙРАС: 1. Карлуш Мигел, 15. Густаво Гомес, 26. Мурило, 2. Александер Барбоса, 4. Агустин Гиай, 17. Марлон Фрейташ, 30. Лукаш Еванжелиста, 22. Хоакин Пикерес, 19. Рамон Соса, 11. Джон Ариас, 42. Хосе Лопес

Старши треньор: Абел Ферейра

ЕСТУДИАНТЕС: 16. Фернандо Муслера, 4. Сантяго Нунес, 14. Леандро Гонсалес Пирес, 5. Маркос Рохо, 40. Ерос Манкусо, 21. Езекиел Пиови, 22. Алексис Кастро, 13. Гастон Бенедети, 10. Тиаго Паласиос, 17. Хоакин Тобио Бургос, 9. Гидо Карийо

Старши треньор: Александер Медина

НАЧАЛО: 28 ноември (събота), 22:00 часа

СТАДИОН: „Сентенарио“, Монтевидео, Уругвай

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Хесус Валенсуела (Венецуела)

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