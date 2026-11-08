Хебър се наложи над Марек с три гола в Пазарджик

Хебър победи с 3:1 Марек в двубой от 15-ия кръг на Втора лига. Константин Павлов (11), Иван Тилев (55) и Стефан Цонков (77) се разписаха за домакините, а Преслав Георгиев (90) отбеляза за дупничани.

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Тимът от Пазарджик откри резултата в 11-ата минута, когато Павлов се възползва от грешка в защитата на гостите. Скоро след това Марек трябваше да извърши принудителна смяна, след като Александър Дюлгеров получи контузия и бе заменен от Марио Петков.

В 20-ата минута Марко Милетич имаше възможност да стреля, но се забави и ударът му бе блокиран. До почивката гостите създадоха още ситуации, като в 41-ата минута Милетич пропусна да изравни.

Десет минути след началото на второто полувреме Иван Тилев се възползва от ново невнимание в отбраната на Марек и удвои преднината на Хебър. В 68-ата минута удар на Преслав Георгиев срещна гредата.

Стефан Цонков направи резултата 3:0 в 77-ата минута, а в 90-ата Георгиев се разписа за гостите и оформи крайното 3:1.

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