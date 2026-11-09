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Етър 0:0 Монтана, принудителна смяна за домакините

  • 9 ное 2026 | 16:58
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Етър 0:0 Монтана, принудителна смяна за домакините

Отборите на Етър и Монтана играят един срещу друг при резултат 0:0 в мач от 15-ия кръг на Втора лига. Двубоят между двата тима е на стадион "Ивайло".

Двубоят стартира по неприятен начин за "болярите". Още след първите минути игра се наложи на Иван Иванов да прави принудителна промяна след контузията на Стефан Трайков. В игра на негово място се появи Кристиан Цветков. Преди промяната макар и с човек по-малко домакините стигнаха и до първия точен удар в мача дело на Стелиян Добрев от дистанция.

Към момента домакините от Търново заемат 12-о място с 20 точки. Гостите от своя страна са 15-и с 14.

Последният шампионатен сблъсък между двата отбора завърши с победа на Етър с 2:0 в Монтана през май 2025 година. Предходната им среща на „Ивайло“ приключи без голове.

ЕТЪР 0:0 МОНТАНА

ЕТЪР: 23. Никола Виденов, 13. Анастас Пемперски, 5. Никола Борисов, 4. Георги Александров, 8. Виктор Василев, 21. Ивайло Марков, 16. Стелиян Добрев, 11. Стефан Трайков, 7. Росен Иванов, 9. Тома Ушагелов, 27. Цветомир Цанев

МОНТАНА: 30. Васил Симеонов, 14. Марио Дадаков, 6. Кристиян Вълков, 5. Димитър Аврамов, 15. Джан Хасан, 16. Мартин Дичев, 3. Христо Иванов, 20. Георги Каракашев, 7. Мартин Милушев, 8. Петър Атанасов, 25. Велислав Василев

Начало: 17:00 часа
Стадион: "Ивайло", Велико Търново
Главен съдия: Георги Спасов

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