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Левски и ЦСКА влизат в здрава битка за върха в efbet Лига
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Късен гол спаси Добруджа срещу Спартак (Плевен)

  • 8 ное 2026 | 16:31
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Късен гол спаси Добруджа срещу Спартак (Плевен)

Спартак (Плевен) и Добруджа завършиха 1:1 в двубой от Втора лига. Домакините поведоха през второто полувреме, но допуснаха изравнително попадение две минути преди края на редовното време.

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След нулева първа част Росен Маринов откри резултата за плевенчани в 64-тата минута.

Спартак беше близо до трите точки, но в 88-ата Даниел Халачев се разписа за Добруджа и оформи крайното 1:1. Така двата отбора си поделиха точките.

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