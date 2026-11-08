Късен гол спаси Добруджа срещу Спартак (Плевен)

Спартак (Плевен) и Добруджа завършиха 1:1 в двубой от Втора лига. Домакините поведоха през второто полувреме, но допуснаха изравнително попадение две минути преди края на редовното време.

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След нулева първа част Росен Маринов откри резултата за плевенчани в 64-тата минута.

Спартак беше близо до трите точки, но в 88-ата Даниел Халачев се разписа за Добруджа и оформи крайното 1:1. Така двата отбора си поделиха точките.

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