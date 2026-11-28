Селсо Сидни: Не можеше да се играе футбол, но се борихме

Нападателят на Черно море Селсо Сидни, който реализира две попадения при успеха с 4:2 над Ботев (Пловдив), заяви след края на срещата, че е било много трудно да се играе футбол на наводнения стадион "Тича". Играчът на "моряците" разкри, че си е поставил цел да отбележи 10 гола през този сезон.

Черно море отвя Ботев (Пд) - шест гола, ураган и мочурище

"Теренът беше много тежък. Времето е лудост. Вали, теренът е ужасен. Не можеше да се играе футбол, но се борихме. Засега мисля как Черно море да бъде на възможно най-добрата позиция. Головете ще дойдат. Имам цел 10 гола. На първо място е важно отборът да бъде възможно най-напред в класирането.

Илиан Илиев се ядоса: Балтанов реши да се играе, питахме го пред свидетели! Сега защо хленчи?

Ще бъде много труден двубой срещу Лудогорец. Отиваме там за победа. Черно море винаги иска да спечели. Ще опитаме да дадем най-доброто от себе си", каза Сидни.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Startphoto