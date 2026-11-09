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Черноморец 0:3 Янтра

  • 9 ное 2026 | 15:19
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Черноморец 0:3 Янтра

Черноморец (Бургас) и Янтра играят при 0:3 в мач от 15-ия кръг на Втора лига. Милчо Ангелов прониза вратата на домакините шест минути след началото на двубоя. Петър Казаков удвои (18), а Мартин Райнов покачи на 3:0 след точно изпълнение на дузпа в 39-ата минута.

Милчо Ангелов откри резултата в 6-ата минута. Нападателят се възползва от центриране отляво и прониза с глава Аргилашки с глава.

Петър Казаков удвои в 18-ата. Центриране от корнер бе отклонено към задната греда и футболистът на "ковачите" вкара чрез удар с десния крък в близкия ъгъл на Аргилашки.

Янтра продължи да доминира и вкара трети гол в 39-ата минута. Коконов изведе Милчо Ангелов на десния фланг. Нападателят влезе навътре и опита да шутира. Топката обаче отиде в краката на Айнън Ангелов, който бе фаулиран преди да стреля и реферът Михаел Павлов отсъди дузпа. Мартин Райнов бе безпощаден от бялата точка за 3:0.

ЧЕРНОМОРЕЦ - ЯНТРА 0:3

0:1 Милчо Ангелов 6
0:2 Петър Казаков 18
0:3 Мартин Райнов 39 д.

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