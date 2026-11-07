Лудогорец и ЦСКА 1948 в битка за важни точки в челото

Лудогорец посреща ЦСКА 1948 в един от най-интересните двубои от 13-ия кръг на efbet Лига. Срещата на „Хювефарма Арена“ е от 18:30 часа. Главен съдия ще бъде Мартин Великов.

Разградчани заемат третото място с 29 точки, докато „червените“ са непосредствено зад тях с 28 и мач повече. Домакините ще опитат да защитят позицията си и да продължат преследването на върха, а гостите имат възможност да изпреварят прекия си конкурент.

Тимът на Игор Йовичевич влиза в срещата след категорична победа с 3:0 при гостуването на Локомотив (Пловдив). Ерик Маркус, Петър Станич и Бърнард Текпетей отбелязаха попаденията за „орлите“, които ще се стремят да затвърдят доброто си представяне и пред собствена публика.

Лудогорец пуска билетите за мача с ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 също пристига в Разград със самочувствие. В последния си мач съставът на Огнян Младенов разгроми Спартак (Варна) с 6:1. Атанас Илиев се отличи с две попадения, а Елиас Франко, Бен Аиса Бен Амар, Георги Русев и Ектор Куеляр добавиха по едно. Преди това „червените“ победиха Ботев (Пловдив) с 4:0 и така реализираха общо десет гола в последните си две шампионатни срещи.

Преди двубоя Лудогорец подсили и треньорския си щаб. Испанецът Педро Гарсия се присъедини към екипа на Игор Йовичевич като помощник-треньор. 37-годишният специалист е европейски шампион с младежкия национален отбор на Испания до 21 години през 2019-а като част от щаба на Луис де ла Фуенте.

Шампион с Испания влиза в щаба на Игор Йовичевич

Гостите имат и приятен спомен от последния сблъсък между двата отбора. На 16 май ЦСКА 1948 спечели с 1:0 в Бистрица след попадение на Лаша Двали в добавеното време. Сега разградчани ще търсят реванш, докато „червените“ ще опитат отново да повалят съперника си.

ЛУДОГОРЕЦ – ЦСКА 1948

Начало: 18:30 часа

Стадион: „Хювефарма Арена“, Разград

Главен съдия: Мартин Великов

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