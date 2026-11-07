Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Карлос Насар се прибира в София след нов рекорд и четвърта световна титла
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец

Лудогорец и ЦСКА 1948 в битка за важни точки в челото

  • 7 ное 2026 | 07:15
  • 1953
  • 9
Лудогорец и ЦСКА 1948 в битка за важни точки в челото

Лудогорец посреща ЦСКА 1948 в един от най-интересните двубои от 13-ия кръг на efbet Лига. Срещата на „Хювефарма Арена“ е от 18:30 часа. Главен съдия ще бъде Мартин Великов.

Разградчани заемат третото място с 29 точки, докато „червените“ са непосредствено зад тях с 28 и мач повече. Домакините ще опитат да защитят позицията си и да продължат преследването на върха, а гостите имат възможност да изпреварят прекия си конкурент.

Тимът на Игор Йовичевич влиза в срещата след категорична победа с 3:0 при гостуването на Локомотив (Пловдив). Ерик Маркус, Петър Станич и Бърнард Текпетей отбелязаха попаденията за „орлите“, които ще се стремят да затвърдят доброто си представяне и пред собствена публика.

Лудогорец пуска билетите за мача с ЦСКА 1948
Лудогорец пуска билетите за мача с ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 също пристига в Разград със самочувствие. В последния си мач съставът на Огнян Младенов разгроми Спартак (Варна) с 6:1. Атанас Илиев се отличи с две попадения, а Елиас Франко, Бен Аиса Бен Амар, Георги Русев и Ектор Куеляр добавиха по едно. Преди това „червените“ победиха Ботев (Пловдив) с 4:0 и така реализираха общо десет гола в последните си две шампионатни срещи.

Преди двубоя Лудогорец подсили и треньорския си щаб. Испанецът Педро Гарсия се присъедини към екипа на Игор Йовичевич като помощник-треньор. 37-годишният специалист е европейски шампион с младежкия национален отбор на Испания до 21 години през 2019-а като част от щаба на Луис де ла Фуенте.

Шампион с Испания влиза в щаба на Игор Йовичевич
Шампион с Испания влиза в щаба на Игор Йовичевич

Гостите имат и приятен спомен от последния сблъсък между двата отбора. На 16 май ЦСКА 1948 спечели с 1:0 в Бистрица след попадение на Лаша Двали в добавеното време. Сега разградчани ще търсят реванш, докато „червените“ ще опитат отново да повалят съперника си.

ЛУДОГОРЕЦЦСКА 1948

Начало: 18:30 часа
Стадион: „Хювефарма Арена“, Разград
Главен съдия: Мартин Великов

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Недвед подари фланелка на Ювентус на Стоичков

Недвед подари фланелка на Ювентус на Стоичков

  • 7 ное 2026 | 08:08
  • 672
  • 0
Ще успее ли Славия да спре възхода на Черно море?

Ще успее ли Славия да спре възхода на Черно море?

  • 7 ное 2026 | 08:00
  • 725
  • 0
Генчев: Допуснахме елементарен гол

Генчев: Допуснахме елементарен гол

  • 6 ное 2026 | 21:29
  • 1950
  • 2
Георги Чиликов: Отмениха ни чист гол, поздравявам футболистите за характера

Георги Чиликов: Отмениха ни чист гол, поздравявам футболистите за характера

  • 6 ное 2026 | 21:22
  • 1693
  • 4
Вездесъщ Китанов и непримирим Дунав спряха Ботев на "Колежа"

Вездесъщ Китанов и непримирим Дунав спряха Ботев на "Колежа"

  • 6 ное 2026 | 21:09
  • 33126
  • 85
Банско без основния си голмайстор срещу Балкан

Банско без основния си голмайстор срещу Балкан

  • 6 ное 2026 | 19:49
  • 1005
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Българския Херкулес се завръща

Българския Херкулес се завръща

  • 7 ное 2026 | 08:10
  • 1024
  • 0
Ще успее ли Славия да спре възхода на Черно море?

Ще успее ли Славия да спре възхода на Черно море?

  • 7 ное 2026 | 08:00
  • 725
  • 0
Вездесъщ Китанов и непримирим Дунав спряха Ботев на "Колежа"

Вездесъщ Китанов и непримирим Дунав спряха Ботев на "Колежа"

  • 6 ное 2026 | 21:09
  • 33126
  • 85
Страхотен Везенков не стигна на Олимпиакос за обрат срещу Цървена звезда

Страхотен Везенков не стигна на Олимпиакос за обрат срещу Цървена звезда

  • 6 ное 2026 | 23:12
  • 17220
  • 19
Официално! ЦСКА приема Трабзонспор на "Армията"

Официално! ЦСКА приема Трабзонспор на "Армията"

  • 6 ное 2026 | 19:20
  • 25015
  • 174