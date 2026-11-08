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Левски и ЦСКА влизат в здрава битка за върха в efbet Лига
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  2. Вихрен (Сандански)

Вихрен се завърна към победите и се качи на върха

  • 8 ное 2026 | 16:32
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Вихрен се завърна към победите и се качи на върха

Вихрен спечели с 3:1 домакинството си на Локомотив (Горна Оряховица) от 15-ия кръг на Втора лига и прекъсна серията си от три поредни срещи без победа. Венцислав Бенгюзов откри резултата в средата на първото полувреме, а след почивката "еделвайсите" стигнаха до класическа преднина. Антон Тунгаров (55') удвои аванса на своя тим, а в 69-ата минута капитанът на "железничарите" Мариян Иванов си отбеляза автогол. Почетното попадение за гостите пък реализира Мауро Рибейро (88').

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С този успех тимът на Владимир Манчев се изкачи на върха във временното класиране, измествайки дубъла на ЦСКА и Черноморец (Бургас), които могат да си върнат позициите, ако вземат своите мачове утре.

Локо (ГО) остава на четвъртото място в подреждането с актив от 23 точки. В следващия кръг Вихрен гостува на Берое, докато за момчетата на Николай Панайотов предстои сблъсък с ЦСКА II.

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