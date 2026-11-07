11-те на Лудогорец и ЦСКА 1948

Станаха ясни стартовите състави на Лудогорец и ЦСКА 1948, които излизат в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига.

В 11-те на домакините се завръща Сон, който заменя Андерсон. Българските национали Ивайло Чочев и Антон Недялков отново остават на резервната скамейка.

Гостите пък по подобе на последните няколко шампионатни срещи стартират без типичен централен нападател, тъй като Илиев е на пейката, а Диало - извън групата.

ЛУДОГОРЕЦ - ЦСКА 1948

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 15. Куртулуш, 44. Рекик, 42. Шишков, 6. Желизко, 23. Дуарте, 11. Видал, 14. Станич, 77. Маркус, Секо

ЦСКА 1948: 31. Божев, 33. Куеляр, 5. Бенамер, 3. Двали, 6. Барбоса, 8. Земземи, 71. Тарасенко, 30. Майер, 20. Собреро, 77. Франко, 11. Русев

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