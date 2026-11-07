Георги Русев: Пазете Чочев в последните минути

Атакуващият футболист на ЦСКА 1948 Георги Русев говори след равенството 2:2 с Лудогорец в сблъсък от 13-ия кръг на efbet Лига.

Лудогорец изпусна върха след неочакван срив срещу 10 от ЦСКА 1948

"Пазете Чочев в последните минути. Показа, че е класа и Лудогорец ни изравни. Те бяха по-добри през първата част, но след червения картон отбелязахме два хубави гола, които стигнаха само за една точка. След червения картон намерихме празните пространства. Лудогорец е класен отбор и всяка минимална грешка се наказва.



Имах прекрасен сезон тук. Имам голям респект към този клуб. Спечелих титли. Тук съм видял само добро от Лудогорец.



Продължаваме да работим и се надяваме да се подобряваме, защото целите са ни високи през този сезон", заяви Русев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google