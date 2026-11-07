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Георги Русев: Пазете Чочев в последните минути

  • 7 ное 2026 | 20:39
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Атакуващият футболист на ЦСКА 1948 Георги Русев говори след равенството 2:2 с Лудогорец в сблъсък от 13-ия кръг на efbet Лига.

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"Пазете Чочев в последните минути. Показа, че е класа и Лудогорец ни изравни. Те бяха по-добри през първата част, но след червения картон отбелязахме два хубави гола, които стигнаха само за една точка. След червения картон намерихме празните пространства. Лудогорец е класен отбор и всяка минимална грешка се наказва.

Имах прекрасен сезон тук. Имам голям респект към този клуб. Спечелих титли. Тук съм видял само добро от Лудогорец.

Продължаваме да работим и се надяваме да се подобряваме, защото целите са ни високи през този сезон", заяви Русев.

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