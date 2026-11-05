Ивайло Станчев: Да продължим добрата серия

В събота, Черноморец (Балчик) приема Доростол (Силистра). Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Искаме да продължим добрата серия. Доростол се намира на последното място, но това не трябва да ни заблуждава. В последния кръг взеха точка от един от лидерите в класирането, така че не бива да допускаме подценяване. Заради лошите атмосферни условия тази седмица тренировъчния процес не беше пълноценен, но е хубаво че прогнозите за уикенда са положителни и се надяваме да дойдат повече хора да ни подкрепят“, коментира пред клубния сайт наставникът на балчиклии Ивайло Станчев.

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