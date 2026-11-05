Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черноморец (Балчик)

Ивайло Станчев: Да продължим добрата серия

  • 5 ное 2026 | 10:52
  • 250
  • 0
Ивайло Станчев: Да продължим добрата серия

В събота, Черноморец (Балчик) приема Доростол (Силистра). Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Искаме да продължим добрата серия. Доростол се намира на последното място, но това не трябва да ни заблуждава. В последния кръг взеха точка от един от лидерите в класирането, така че не бива да допускаме подценяване. Заради лошите атмосферни условия тази седмица тренировъчния процес не беше пълноценен, но е хубаво че прогнозите за уикенда са положителни и се надяваме да дойдат повече хора да ни подкрепят“, коментира пред клубния сайт наставникът на балчиклии Ивайло Станчев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Мартин Методиев: Какво ще направим ние

Мартин Методиев: Какво ще направим ние

  • 5 ное 2026 | 11:26
  • 3
  • 0
Николай Боянов: Ситуацията при нас е изключително тежка

Николай Боянов: Ситуацията при нас е изключително тежка

  • 5 ное 2026 | 11:23
  • 39
  • 0
Чиликов: Надявам се в мача с Ботев да имаме по-големи шансове

Чиликов: Надявам се в мача с Ботев да имаме по-големи шансове

  • 5 ное 2026 | 11:12
  • 172
  • 0
Танчо Калпаков: Никой не дава никому нищо даром

Танчо Калпаков: Никой не дава никому нищо даром

  • 5 ное 2026 | 11:05
  • 185
  • 0
Атанас Апостолов: Мач на истината

Атанас Апостолов: Мач на истината

  • 5 ное 2026 | 11:03
  • 197
  • 0
Николай Жечев: Феновете заслужават да ги зарадваме с победа

Николай Жечев: Феновете заслужават да ги зарадваме с победа

  • 5 ное 2026 | 11:00
  • 175
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стойчо разкри защо се отказа, заяви: Гиздол подсказа, че му трябват 5-6 нови, Янев да не се сърди, разликата е огромна

Стойчо разкри защо се отказа, заяви: Гиздол подсказа, че му трябват 5-6 нови, Янев да не се сърди, разликата е огромна

  • 5 ное 2026 | 10:25
  • 10886
  • 14
Левски посреща Ягелония с амбиция за втора поредна победа в Лига Европа

Левски посреща Ягелония с амбиция за втора поредна победа в Лига Европа

  • 5 ное 2026 | 08:10
  • 12780
  • 38
Одисея за ЦСКА в Атина

Одисея за ЦСКА в Атина

  • 5 ное 2026 | 08:00
  • 7440
  • 36
Мартин Минчев пред Sportal.bg: Ягелония играе добър футбол! Нивото в Полша е високо

Мартин Минчев пред Sportal.bg: Ягелония играе добър футбол! Нивото в Полша е високо

  • 5 ное 2026 | 09:03
  • 8653
  • 3
Милен Петков: Сенси е моторът на ЦСКА! Това е най-силният ПАО от години

Милен Петков: Сенси е моторът на ЦСКА! Това е най-силният ПАО от години

  • 5 ное 2026 | 08:05
  • 5927
  • 12
Каква вечер в Шампионската лига! Паднаха 44 гола, а 10 от тях бяха само в един мач

Каква вечер в Шампионската лига! Паднаха 44 гола, а 10 от тях бяха само в един мач

  • 4 ное 2026 | 05:36
  • 29541
  • 5