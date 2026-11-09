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Фратрия спечели в зрелищно голово шоу срещу Спортист

  • 9 ное 2026 | 19:35
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Фратрия спечели в зрелищно голово шоу срещу Спортист

Фратрия спечели срещу Спортист своге с 6:2  в среща от Втора Лига на стадион "Спартак".

Домакините започнаха активно и на два пъти вратарят на гостите Ян Батола се отличи с няколко сигурни прояви . В 9 минута домакините поведоха  след скоростна атака през центъра, завършила с 1:0  след гол на централния нападател Георги Трифонов.В 20 минута конгоанският вратар на Спортист Своге направи блестящо спасяване след центриране отляво по земя и силен удар на Ибрям Ибрям. Буквално няколко секунди по късно Виктор Добрев наказа неразбирателство в отбраната на Фратрия и изравни резултата. След този гол гостите погледнаха по смело към вратата на Илиян Илиев. 

През второто полувреме домакините притиснаха съперника.Тимур Кораблин от домакините стреля от левия фланг след пробив , но топката мина на сантиметри от лявата греда. В 55 минута Кораблин с топовен изстрел на не остави шанс за вратаря на гостите , след което домакините поведоха. Две минути по късно гостите пропуснаха да изравнят след добра атака. В 63 минута вратарят на гостите подцени една ситуация след центриране отляво , а от това се възползва Билял Халлак, който вкара трети гол.

В 80 минута голмайсторът на Фратрия Мирослав Маринов с техничен удар по земя отбеляза четвърти гол. В 83 минута домакините покачиха на 5:1 след образцова атака и кинжален удар на център нападателя Маринов . В 87 минута Спортист вкара още един гол след центриране от корнер и добавка на Валентин Кърчев. Голямата атракция бе на почивката. В 90 минута Георги Атанасов разпечата още един път вратата за 6:2.

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