Ясни полуфиналните двойки на Североизток за купата на АФЛ

Волов Шумен 2007 е домакин на Черноморец (Балчик), а в Аксаково, едноименни тим приема Бенковски (Исперих). Това отреди жребия за полуфиналите на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Ясни са и датите на въпросните мачове. Победителите от тях ще излъчат в двубой помежду си представителят на Североизтокът. Той през пролетта ще влезе н битка за трофея с победителите в останалите три зони на България.

Купа на АФЛ – Североизточна България – полуфинали:

11 ноември 2026 г., сряда:

Волов Шумен 2007 – Черноморец (Балчик)

25 ноември 2026 г., сряда:

Аксаково - Бенковски (Исперих)

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