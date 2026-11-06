Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Североизточна Трета лига

Ясни полуфиналните двойки на Североизток за купата на АФЛ

  • 6 ное 2026 | 10:46
  • 667
  • 0
Ясни полуфиналните двойки на Североизток за купата на АФЛ

Волов Шумен 2007 е домакин на Черноморец (Балчик), а в Аксаково, едноименни тим приема Бенковски (Исперих). Това отреди жребия за полуфиналите на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Ясни са и датите на въпросните мачове. Победителите от тях ще излъчат в двубой помежду си представителят на Североизтокът. Той през пролетта ще влезе н битка за трофея с победителите в останалите три зони на България.

Купа на АФЛ – Североизточна България – полуфинали:

11 ноември 2026 г., сряда:

Волов Шумен 2007 – Черноморец (Балчик)

25 ноември 2026 г., сряда:

Аксаково - Бенковски (Исперих)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Калабрия: Беше труден мач, ЦСКА е атакуващ отбор

Калабрия: Беше труден мач, ЦСКА е атакуващ отбор

  • 6 ное 2026 | 12:00
  • 284
  • 0
ЦСКА благодари на феновете си за подкрепата в Атина

ЦСКА благодари на феновете си за подкрепата в Атина

  • 6 ное 2026 | 11:27
  • 450
  • 2
Бодуров: ЦСКА не можа да отговори на интензитета на Панатинайкос, но ще победи Левски

Бодуров: ЦСКА не можа да отговори на интензитета на Панатинайкос, но ще победи Левски

  • 6 ное 2026 | 11:26
  • 1012
  • 4
Устрем отива в Разград само с 11 или 12 души Inbox

Устрем отива в Разград само с 11 или 12 души Inbox

  • 6 ное 2026 | 10:43
  • 816
  • 1
Николай Кателиев: 90 минути на макс

Николай Кателиев: 90 минути на макс

  • 6 ное 2026 | 10:23
  • 418
  • 0
Илиян Станчев: Ясно е какво трябва да направим

Илиян Станчев: Ясно е какво трябва да направим

  • 6 ное 2026 | 10:21
  • 403
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски не просто мечтае! "Сините" сториха нещо, което не бяха правили в турнирите на УЕФА

Левски не просто мечтае! "Сините" сториха нещо, което не бяха правили в турнирите на УЕФА

  • 6 ное 2026 | 06:20
  • 27144
  • 60
В Гърция: ЦСКА имаше своите моменти, а Лапоухов спря ПАО от по-изразителен успех

В Гърция: ЦСКА имаше своите моменти, а Лапоухов спря ПАО от по-изразителен успех

  • 6 ное 2026 | 07:03
  • 9123
  • 28
Левски с много големи шансове да продължи към елиминациите на Лига Европа - какво показват анализите

Левски с много големи шансове да продължи към елиминациите на Лига Европа - какво показват анализите

  • 6 ное 2026 | 10:19
  • 6102
  • 9
Бодуров: ЦСКА не можа да отговори на интензитета на Панатинайкос, но ще победи Левски

Бодуров: ЦСКА не можа да отговори на интензитета на Панатинайкос, но ще победи Левски

  • 6 ное 2026 | 11:26
  • 1012
  • 4
В Полша изпитват болка от късния гол на Левски: За Ягелония това беше брутален урок

В Полша изпитват болка от късния гол на Левски: За Ягелония това беше брутален урок

  • 6 ное 2026 | 08:29
  • 10389
  • 9
Ботев (Пд) приема коварния Дунав в опит да доближи топ 4

Ботев (Пд) приема коварния Дунав в опит да доближи топ 4

  • 6 ное 2026 | 08:00
  • 4076
  • 1