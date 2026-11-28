Илиан Илиев се ядоса: Балтанов реши да се играе, питахме го пред свидетели! Сега защо хленчи?

Наставникът на Черно море Илиан Илиев се ядоса от изказването на временния треньор на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов, който нарече мача на "Тича", спечелен с 4:2 от "моряците", пародия. Според бившия халф на Левски и Бенфика на конференцията преди първия съдийски сигнал, в присъствието на спортен журналист, Балтанов е имал последната дума дали мачът във Варна да започне.

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"Със сигурност условията не предразполагаха много да се играе, така е. Затова вътре на конференцията им казах те да решат, имаше спортен журналист свидетел на това нещо - на Лъчо Балтанов му го казах. Предния път с Ботев (Враца) беше същото нещо. Оставихме Тошко Симов да решава от колко да играем, пак имаше свидетел, накрая чухме друго. Оставихме Балтанов да реши. Ако беше от другата страна, нямаше да е "пародия", а щеше да е "мъжка игра" от отбора му. Така че пак повтарям - бяхме треньорите на конференцията преди мача, за да си кажем мнението, а не после да хленчим тук. Да, условията не предразполагаха за футбол, окей, можеше да не се изиграе мачът, но преди това казахме, че ще се изиграе и го изиграхме. Не разбирам думите за пародия, оставихме Лъчезар Балтанов да реши дали да се играе. Той можеше да каже "не" и щяхме да се съобразим.

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Мъжки мач, характер, за щастие успяхме да отбележим четири гола, после можеше да стане друго, защото вятърът вече беше с Ботев. Поздравявам и щабовете, и хората на трибуните - беше трудно отвън, какво остава вътре за футболистите. Щом сме казали дума, че излизаме да играем, хленченето на Балтанов въобще не влиза в играта, Вие бяхте там като свидетел. Предупредих го, че беше същото с Ботев (Враца) - Тошко Симов си избираше час, а после говореше, че не трябвало да се играе. Защо не го каза това?

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За мен голямото влияние оказва вятърът. Със сигурност най-решително беше, че през второто полувреме успяхме да вкараме четвърти гол. Накрая беше много трудно. Позатегнахме играта в защита, знаем, че имаме повече качества в атака. Важни три точки за нас, ще имаме два-три дни да се възстановим и ще мислим за мача с Лудогорец. Не влязохме добре в първенството, според резултатите сме се посъбудили. Виждате, че преди всяка важна среща при нас излизат всякакви новини и спекулации. Характерът винаги е бил много важен за нашия отбор", заяви бившият национален селекционер.

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