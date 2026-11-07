Йовичевич със странно обяснение за издънката, заяви: Трябваше да бием 5:0

Наставникът на Лудогорец Игор Йовичевич изтъкна странна причина за допуснатия обрат срещу ЦСКА 1948. "Орлите" водиха с 1:0 до 79-ата минута и бяха с човек повече на терена след изгонването на Барбоса, но в 81-вата минута резултатът стана 1:2. В крайна сметка Чочев донесе точка на своите с изравнително попадение в последната секунда на двубоя за крайното 2:2.

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Според треньора на разградчани основната причина за обрата е червеният картон за гостите, който е нарушил ритъма на неговит футболисти, тй като те трябвало да бягат по-малко и не са знаели как да реагират.

“Не се чувстваме добре, доминирахме през целия двубой. В някои от случаите, когато имаш човек повече на терена, прави така футболистите да се отпуснат. Отпуснахме се, започнахме да губим индивидуалните сблъсъци. До този момент бяхме по-агресивни, създавахме добри ситуации. Червеният картон промени нещата. Трябваше да тичаме по-малко. Не успяхме да разберем какво да правим - как да атакуваме, какво да парвим с топката, наруши се ритъма. Тяхното второто попадение дойде следствие на първото. Чочев донесе точката. Този мач трябваше да завърши 4 или 5 на нула за нас, а не 2:2.

Отборът, който има по-малко футболисти, няма какво да губи. Започват да тичат повече и да направят максимума, защото имат повече желание. Това ме прави нещастен, защото не завършихме по начина, по който трябваше да го направим. Вкараха от статично, след това дойде еуфорията и втори гол.

Трябва да реализираме попадения, да контролираме ритъма на игра. Когато водим по този начин играта, заслужаваме да реализираме попадения. Много фактори повлияха, но червеният картон промени всичко. Трябва да бъдем по-добри в единоборствата. След червения картон не печелехме индивидуалните сблъсъци. Всичко отиваше в тяхна посока. Благодарение на Чочев взехме точката.

Всички се борят. Показахме, че заслужаваме да сме в топ 4, но трябва да си вземем сериозни интерпретации от случилото се. Не беше добър мач за нас, страдахме доста. Имаме достатъчно качество да излезем от това положение", завърши Йовичевич.

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