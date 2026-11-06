Симеон Шишков пред Sportal.bg: Готов съм за националния отбор, четири тима ще се борят за титлата

Един от талантите на Лудогорец и българския футбол Симеон Шишков даде специално интервю пред Sportal.bg. Младият бранител говори за повиквателната си за мъжкия национален отбор, представянето си от началото на сезона и прехода към мъжкия футбол. Той сподели очакванията си за предстоящия двубой с ЦСКА 1948 и битката за титлата.

20-годишният защитник записа 11 мача в Първа лига, в които направи две асистенции. Той натрупа 939 минути с екипа на Лудогорец от началото на сезона, а добрите му изяви се допълват и от представянето му в младежкия национален отбор, където също имаше титулярна роля.

„Мечтата на всеки млад български футболист е да играе за страната си и да представлява родината си. Смятам, че няма по-хубаво нещо от това, и съм благодарен на треньора, че ме повика в мъжкия национален отбор. Чувствам се готов. Знам, че няма да бъде лесно и че разликата между младежкия и мъжкия национален отбор е огромна. Ако получа доверие, ще си оставя сърцето на терена. Смятам, че съм готов за тази стъпка, и предстои да разберем дали ще се справя“, заяви Шишков.

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Бранителят отдаде заслуженото на своите съотборници за подкрепата при утвърждаването си в първия отбор.

„Смятам, че към този момент се справям добре в Първа лига благодарение на доста неща, включително на моите съотборници. Разликата между Втора и Първа лига е огромна. Попивам от Антон Недялков, но не само от него, а и от доста други момчета. Сега е моментът да им благодаря, защото от първия ден ми оказват подкрепа.

:Трудно ми беше да достигна до това ниво с оглед на класата, с която разполагаме в първия отбор. С много труд и постоянна работа се успява, не е невъзможно. Школата на Лудогорец има много качествени момчета, които тепърва ще се развиват. Доста съотборници, с които съм играл и които са тренирали в школата, вече играят успешно в efbet Лига“, допълни защитникът.

Шишков коментира и правилото, което дава повече възможности за изява на младите български футболисти.

„Мнението ми за това правило е много положително, но не трябва да се разчита само на него. Не трябва да си мислиш, че каквото и да става, ще играеш. Трябва да тренираш усърдно всеки ден и да се стремиш да се подобряваш. Смятам, че правилото е хубаво и е в наша помощ.“

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Младият футболист определи центрирането като едно от силните си качества и подчерта значението на участието си и в двете фази на играта.

„В съвременния футбол един бек, какъвто съм аз, не може да разчита само на едната фаза. Може да си добър в защита, но си длъжен да подпомагаш хората пред теб и в атака. Със сигурност не е лесно, но се радвам, че успявам да покривам голям периметър по терена и да бъда полезен и в двете фази. Радвам се, че ме определят като футболист с добро центриране. Смятам, че това е едно от най-силните ми качества.“

Шишков сподели впечатленията си и от работата с Игор Йовичевич след завръщането на специалиста в Разград.

„В последните мачове от първия му престой бях с него в първия отбор. Когато се завърна, вече се познавахме. Настроението в съблекалнята е повече от прекрасно. Той е голям мотиватор и много добър треньор.“

Защитникът очаква сериозно изпитание срещу ЦСКА 1948, но вярва, че Лудогорец има необходимото, за да спечели.

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„Очаквам изключително труден и тежък двубой срещу ЦСКА 1948. Разполагат с добри футболисти и играят приятен футбол. Ако изпълним указанията и плана на треньорския щаб, смятам, че ще се поздравим с успеха.“

Според Шишков четири отбора ще бъдат основните претенденти за първото място през този сезон.

„Със сигурност конкуренцията е по-голяма в сравнение с предишните години. Виждате какво правят ЦСКА и техният собственик – стадион, база, каква инфраструктура имат. Левски също разполага с доста добри и класни футболисти. ЦСКА 1948 и ние – също. Битката за титлата няма да бъде решена рано. Според мен ще се борим за първата позиция с Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948.“

Бранителят се върна и към загубата от ЦСКА, като посочи какво не е достигнало на разградчани.

„Срещу ЦСКА можехме да покажем повече. Не играхме по най-добрия начин. Смятам, че можехме да изиграем определени ситуации по-добре. Последният пас ни липсваше в този мач. Ако се бяхме справили по-добре в тези моменти, можеше да не загубим.“

В края на разговора Шишков разкри и амбициите си за бъдещето.

„Към този момент гледам да се подобрявам всеки ден, да се раздавам за отбора и той да върви напред. В дългосрочен план, като всеки млад футболист, искам да изляза в чужбина, но това зависи изцяло от мен. Много е важен точният момент. Трябва да си много добре подготвен, за да не се случи това, което се случва с доста футболисти – да се върнеш отново в България".

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