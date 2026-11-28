Съставите на Реал Мадрид и Алавес

Реал Мадрид приема Алавес в среща от 14-ия кръг на Ла Лига. Тимът на Жозе Моуриньо е в серия от десет поредни победи във всички турнири и диша във врата на лидера Барселона. Разликата между двата гранда е само три точки и при победа "белите" могат отново да се изравнят с каталунците, които играят утре. Алавес се представя отлично от началото на сезона и в момента е на девето място в класирането.

Моуриньо е направил четири промени от мача срещу ПСВ Айндховен през седмицата. Той дава шанс за изява на Браим Диас, който заменя Ян Диоманде. Джуд Белингам влезе на почивката срещу нидерландците и вкара фантастичен гол. Сега английският национал е титуляр, а Бернардо Силва сяда на пейката. В центъра на защитата се завръщат Ибрахима Конате и Дийн Хаусен на мястото на Едед Милитао и Антонио Рюдигер.

📋✅ ¡Nuestro XI inicial! 🆚 @Alaves 👉 @UnicajaBanco https://t.co/zaO7GhoL0X — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 28, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago